Завдяки приладам TruCAM поліція виписала більше 100 тис. штрафів з початку року



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TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації

Штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год та більше, як на 50 км/год — 255 гривень та 510 гривень відповідно

Сьогодні на автодорогах по всій Україні в постійному режимі працює щонайменше 75 приладів вимірювання швидкості TruCAM. Патрульні поліцейські за їхньою допомогою фіксують водіями швидкості та притягують порушників до відповідальності.

Лише за 4 місяці 2019 року патрульні винесли 100 853 адміністративних постанов за порушення швидкісного режиму по всій Україні. Про це повідомляє патрульна поліція України.

«Нагадуємо, що штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год та більше, як на 50 км/год — 255 гривень та 510 гривень відповідно. Керуйте відповідально, не порушуйте швидкісного режиму й пам'ятайте про власну безпеку та безпеку людей навколо», - нагадали копи.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. З 25 березня на дорогах України патрульна поліція почала використовувати для вимірювання швидкості руху вже 75 приладів TruCAM.

TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність від приладу «Візир» і йому подібних - він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує 1 кілометр.