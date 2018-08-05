Завершились випробування нової командно-штабної машини для Збройних сил



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Фото: Думская КШМ на базі БТР-3

За півроку випробувань нова машина пройшла весь спектр необхідних тестувань

На одному з полігонів завершили державні випробування нової цифрової версії командно-штабної машини (КШМ) для Збройних сил України. Члени комісії з військових зв’язківців та фахівці наукових установ, перевірили функціонування основного обладнання за різних умов експлуатації. Про це пише Український мілітарний портал.

«Щоб наблизити ці випробування до реальних бойових ситуацій, на нашу вимогу, було залучено також представників підрозділів РЕБ та операторів БпЛА. Тестували абсолютно все: і ходову базу, і апаратуру, і системи енергозабезпечення, і систему життєдіяльності. Перевіряли кожен показник і норматив. За півроку випробувань КШМ пройшла весь спектр необхідних тестувань у різних змодельованих ситуаціях», — розповідає старший науковий співробітник науково-дослідного відділу Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України підполковник Андрій Станіщук, який безпосередньо брав участь у випробуваннях.

Нова КШМ створена на одеському підприємстві ТОВ «ТелекартПрилад» у тісному тандемі з військовими науковцями та має відразу три варіанти рухомої бази: БМП-1, БТР-3, БТР-4.

У новій КШМ розмістили засоби радіо-, супутникового, транкінгового, радіорелейного та проводового зв’язку, які спроможні забезпечувати стійке, завадозахищене управління частинами та підрозділами під час бойових дій, під час руху на марші та в умовах застосування ворогом засобів радіоелектронної протидії (РЕП).

В одній машині є й вітчизняні, й закордонні засоби та системи зв’язку. Мова йде про турецькі станції ASELSAN та американські Harris Falcon, а також про вітчизняну апаратуру. Це дозволяє налагодити ефективні різні види зв’язку між підрозділами, а також створити мережі обміну інформацією.

«Під час випробувань у тестовому режимі був стійкий КХ радіозв’язок між нашими дослідними зразками КШМ та одним із підрозділів зв’язку на відстані близько 400 км. Маємо потужну КШМ із можливістю вибудовувати різноманітну архітектуру зв’язку на всіх рівнях бойового управління військами», – розповів Станіщук.

Розробка командно-штабної машини на ТОВ «ТелекартПрилад» розпочалась ще 2011 року, тоді це одеське підприємство розробило КШМ на базі БТР-70 і було готове постачати їх у війська. Але тоді проект заморозили, а всі креслення й технічну документацію поклали в довгу шухляду. За останні роки потреба у сучасних засобах зв’язку виросли, і перелік вимог військових замовників значно розширився. Коли почалися бойові дії на сході України, роботу над створенням нової КШМ в Одесі терміново відновили. Спеціалістам «Телекарт-Приладу» вдалося за максимально короткий час виконати замовлення військових та обладнати три рухомі бази сучасними засобами зв’язку.