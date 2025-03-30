«Українці в Росії – це велика трагедія». Експертка у справах зв'язків з діаспорою пояснила, чому не чути наших співвітчизників у РФ

Директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою: «У Росії були прекрасні люди, але зараз припинили з ними спілкуватися»

Українці, які свого часу поїхали до Росії, одразу сприймалися неоднозначно. Щодо них було багато нарікань, проте колись існувала навіть ідея співпраці між львівськими школами та українськими школами у РФ. Нині таке спілкування зійшло нанівець, адже навіть ті люди, які раніше демонстрували адекватність, можуть бути «зламані» російськими спецслужбами. Про це розповіла директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою (МІОК) Ірина Ключковська у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України». «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

За словами Ключковської, пріоритетом вивчення для її інституту були саме українці Росії. «Ми займалися четвертою хвилею міграції активно тоді, коли в суспільстві не було взагалі сприйняття людей, які виїхали в час незалежності. І навіть на рівні найвищого керівництва ми чули не дуже приємні речі, – згадує Ірина Ключковська. – У пресі писали, хто покинув країну, жінки якої поведінки. А ми зустрічалися з тими людьми, бачили їх і розуміли, що це не так».

За її словами, тоді була втілена низка успішних проєктів для українців у РФ – зокрема, обговорювалася ініціатива прямих шефських зв’язків між українськими школами у Росії та у Львові. «Там були прекрасні люди, але зараз припинили з ними спілкуватися. Бо я не можу гарантувати, що ФСБ не зламало навіть тих, кому ми довіряли, – пояснює Ірина Ключковська. – Там постійні обшуки, там були вбивства активістів. Це велика трагічна сторінка винищення українців».

Ключковська зазначила, що у грудні 2021 року було ініційовано спільну робочу групу, в якій брали участь депутати Верховної Ради, представники СБУ, розвідки. МІОК тоді представляв ключову доповідь про українців Росії – зокрема, ставив запитання «як їх не втратити?». «Тепер мені навіть страшно подумати, що там», – зізнається Ірина Ключковська.

«Я хочу думати, що вони [українці у РФ] залягли на дно. І, коли, може, прийде той час, коли Росія буде знову маленькою, коли будуть там якісь демократичні процеси, вони піднімуть голову», – сподівається директорка МІОК.

Раніше «Главком» писав, що головною проблемою для українських дітей, які через війну опинилися за кордони, директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Ірина Ключковська вважає брак психологічної підтримки. За її словами, дитяча психіка зазнає складних травм – наприклад, через перебування у підвалі під час тривоги.

Також, за даними Ключевської, у школах за кордоном існує проблема взаємодії україномовних і російськомовних дітей.