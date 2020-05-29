Заворушення в Міннеаполісі: команду CNN затримали під час прямого ефіру з протестів



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Керівництво телеканалу розкритикувало дії поліції та закликало негайно звільнити команду Фото: CNN

Журналіста CNN Омара Хіменеса взято під варту під час прямого ефіру з місця протестів у Міннеаполісі після того, як він чітко назвався офіцерам

Журналіста, продюсера та оператора телеканалу CNN затримали під час зйомки у прямому ефірі репортажу з протестів, які тривають в американському Міннеаполісі.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

«Журналіста CNN Омара Хіменеса взято під варту під час прямого ефіру з місця протестів у Міннеаполісі після того, як він чітко назвався офіцерам», - йдеться у повідомленні.

Окрім нього, поліцейські наділи кайданки на оператора та продюсера.

Офіцери також відібрали камеру, яка продовжувала знімати інцидент.

Керівництво телеканалу розкритикувало дії поліції та закликало негайно звільнити команду.

Як повідомлялось, у міста Міннеаполіс, Сент-Пол і найближчі до них населені пункти (штат Міннесота) направлено понад 500 бійців Національної гвардії США.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

У четвер ввечері губернатор Міннесоти видав указ, аби залучити Національну гвардію для утримання порядку в штаті. Адже протести переросли у масові заворушення, учасники яких почали громити поліцейські дільниці та машини. Поліцейські, в свою чергу, застосовують проти натовпу гумові кулі і сльозогінний газ. В ході безладів загинула щонайменше одна людина.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п'ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.