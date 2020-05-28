Смерть афроамериканця, якого жорстко затримала поліція, спровокувала протести у США (фото)
46-річний Джордж Флойд був затриманий поліцією через підозру у використанні фальшивого чека на $20
В Міннеаполіс (США) під час акції протесту був застрелений один чоловік, поліція вже затримала підозрюваного.
Мітинги у місті почалися після інциденту, який стався 25 травня, коли поліцейські провели затримання 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, після чого той помер.
Зокрема, в ніч на 28 травня в поліцію Міннеаполіса надійшло повідомлення про постріли на. Коли на місце злочину прибули поліцейські, вони виявили чоловіка у тяжкому стані з вогнепальним пораненням, після госпіталізації в лікарню він помер.
Наразі затримано підозрюваного у скоєні вбивства.
Заворушення в Міннеаполісі тривають з понеділка, після інциденту з вбивством Джорджа Флойда.
Чоловік був затриманий поліцією через підозру у використанні фальшивого чека на $20. Після затримання один з офіцерів притиснув шию чоловіка до асфальту і утримував близько шести хвилин, незважаючи на благання затриманого відпустити, тому що він не може дихати.
Через якийсь час чоловік втратив свідомість. Його забрала машина швидкої допомоги, але врятувати йому життя в лікарні не змогли.