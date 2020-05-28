Смерть афроамериканця, якого жорстко затримала поліція, спровокувала протести у США (фото)



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46-річний Джордж Флойд був затриманий поліцією через підозру у використанні фальшивого чека на $20

В Міннеаполіс (США) під час акції протесту був застрелений один чоловік, поліція вже затримала підозрюваного.

Мітинги у місті почалися після інциденту, який стався 25 травня, коли поліцейські провели затримання 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, після чого той помер.

Зокрема, в ніч на 28 травня в поліцію Міннеаполіса надійшло повідомлення про постріли на. Коли на місце злочину прибули поліцейські, вони виявили чоловіка у тяжкому стані з вогнепальним пораненням, після госпіталізації в лікарню він помер.

Наразі затримано підозрюваного у скоєні вбивства.

Заворушення в Міннеаполісі тривають з понеділка, після інциденту з вбивством Джорджа Флойда.

Чоловік був затриманий поліцією через підозру у використанні фальшивого чека на $20. Після затримання один з офіцерів притиснув шию чоловіка до асфальту і утримував близько шести хвилин, незважаючи на благання затриманого відпустити, тому що він не може дихати.

Через якийсь час чоловік втратив свідомість. Його забрала машина швидкої допомоги, але врятувати йому життя в лікарні не змогли.