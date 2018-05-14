Завтра в Україні потеплішає

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У столиці повітря прогріється до 24 градусів

У вівторок, 15 травня, погоду на заході та сході України визначатиме поле зниженого тиску, на решті територій – підвищеного тиску; прохолодна повітряна маса почне прогріватися і в більшості областей, крім західних, денна температура підвищиться, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, східних та Сумській областях короткочасні дощі, удень із грозами, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями сильний дощ; на решті територій – без істотних опадів. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25°, у прикарпатських областях 15-20°.

У Києві – без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 15 травня найвища температура вдень була 30,2 в 1925 р., найнижча вночі -0,1 в 1927 р.

На 16 травня у західних областях України очікуються дощі, грози, у Карпатах та на Закарпатті сильні дощі; у східних, Житомирській, Вінницькій, Київській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, у західних областях 7-12°; вдень 23-28°, в західних областях 15-20°.

У Києві – вночі без опадів, у другій половині дня місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

в Дніпрі біля Києва 18°.

14 травня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях була 15-20°,