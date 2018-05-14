Киян та жителів області попереджають про грози та шквали

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Тепло повернеться у Київ 15 травня, обіцяють синоптики

У понеділок, 14 травня, у Києві та області очікуються місцями грози, подекуди шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

У Києві вдень +16 градусів.

Як повідомлялося, український синоптик Наталія Діденко запевняє, що тепла погода невдовзі повернеться в Україну.

«Потепліє з 15 травня», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.