Киян та жителів області попереджають про грози та шквали
- Сьогодні, 09:42
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Тепло повернеться у Київ 15 травня, обіцяють синоптики
У понеділок, 14 травня, у Києві та області очікуються місцями грози, подекуди шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
У Києві вдень +16 градусів.
Як повідомлялося, український синоптик Наталія Діденко запевняє, що тепла погода невдовзі повернеться в Україну.
«Потепліє з 15 травня», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.