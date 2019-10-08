Завтра в Україні потеплішає, проте вночі очікуються заморозки



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В більшості областей України 9 жовтня переважатиме суха погода, лише на півночі та заході ймовірні невеликі дощі

Вдень у середу, 9 жовтня, в Україні очікується потепління.

Про це 8 жовтня у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

«У середу в денні години нарешті розпочинається потепління. Вдень температура повітря підвищиться до +12+18 градусів. +18 градусів - це більше стосується південного заходу. На сході очікується +10+13 градусів. У північних районах Чернігівщини, Сумщини ще місцями побуде +7+12 градусів. Проте тенденція, яку несе південно-західний вітер, явно у бік потепління», - розповіла синоптик.

За її словами, на сході, у центральних областях, на півдні найближчої ночі спостерігатимуться заморозки 0-5 градусів. «Виняток, тобто, без заморозків, - Одеська область, Вінниччина та Крим. На решті території вночі передбачається +3+7 градусів», - повідомила Діденко.

Синоптик додала, що в більшості областей України 9 жовтня переважатиме суха погода, лише на півночі та заході ймовірні невеликі дощі.

«У Києві середа вже буде теплішою. Вночі - без заморозків, +4,+5 градусів, а вдень очікується близько +12 градусів. Щоправда, буде хмарно і навіть невеликий дощ», - розповіла Діденко.

Вона підкреслила, що потепління «набиратиме обертів».

«Вже у неділю, 13 жовтня, за попередніми прогнозами, усі знову радітимуть сонцю та затишному теплу. І схоже, що таки з 13 жовтня в Україну йде бабине літо! На Покрову, День захисника України, також очікується чудова погода - без опадів та +17+22 градуси», - повідомила синоптик.