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    ЗАЗ буде збирати автомобілі Renault з російських машинокомплектів

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    Renault Arkana - ЗАЗ буде збирати автомобілі Renault з російських машинокомплектів
    Renault Arkana

    Ціна автомобіля стартує від 467 900 грн.

    Запорізький автомобілебудівний завод серійно виготовлятиме купе-кросовери Renault Arkana. Запчастини постачатимуть з московського заводу групи Renault. Про це стало відомом із презентації, опублікованої на сайті компанії.

    У ній зазначають, що модель виготовлятимуть «для українського ринку». Купе-кросовер обладнаний бензиновим турбодвигуном на 150 кінських сил, він може розвивати швидкість до 191 км/год. Авто також оснащене автоматичною трансмісією CVT X-Tronic нового покоління та інтелектуальною системою повного приводу. 

    В компанії кажуть, що запчастини (машинокомплекти) будуть надходити із московського заводу Renault. Увесь процес серійного виробництва контролюватиме група Renault.

    Це окремі запчастини автомобіля за виключенням кузова. Головне, з чого складається машинокомплект, – це двигун, коробка передач та гальмівна система. Машинокомплекти дуже популярні в гуртовій та роздрібній торгівлі, особливо, якщо запчастини доставляють з однієї країни в іншу. Це зумовлено тим, що окремі частини автівок не потребують митного оформлення, а звідси й менше ціна. 

    Заборона на імпорт товарів з Росії подовжена до 31 грудня 2020 року. Однак, згідно з постановою Кабміну, самі машинокомплекти до ввозу в Україну не заборонені. У документі є пункт «Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей…», але машинокомплекти фактично є окремими запчастинами, відтак Renault санкції не порушує.

    Нагадаємо, що автозавод ЗАЗ починає виробництво автомобілів Renault для українського ринку.

    санкції імпорт ЗАЗ
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