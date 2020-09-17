ЗАЗ буде збирати автомобілі Renault з російських машинокомплектів

У ній зазначають, що модель виготовлятимуть «для українського ринку». Купе-кросовер обладнаний бензиновим турбодвигуном на 150 кінських сил, він може розвивати швидкість до 191 км/год. Авто також оснащене автоматичною трансмісією CVT X-Tronic нового покоління та інтелектуальною системою повного приводу.

В компанії кажуть, що запчастини (машинокомплекти) будуть надходити із московського заводу Renault. Увесь процес серійного виробництва контролюватиме група Renault.

Це окремі запчастини автомобіля за виключенням кузова. Головне, з чого складається машинокомплект, – це двигун, коробка передач та гальмівна система. Машинокомплекти дуже популярні в гуртовій та роздрібній торгівлі, особливо, якщо запчастини доставляють з однієї країни в іншу. Це зумовлено тим, що окремі частини автівок не потребують митного оформлення, а звідси й менше ціна.

Заборона на імпорт товарів з Росії подовжена до 31 грудня 2020 року. Однак, згідно з постановою Кабміну, самі машинокомплекти до ввозу в Україну не заборонені. У документі є пункт «Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей…», але машинокомплекти фактично є окремими запчастинами, відтак Renault санкції не порушує.

Нагадаємо, що автозавод ЗАЗ починає виробництво автомобілів Renault для українського ринку.