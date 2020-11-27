Кабмін залишив у бюджеті-2021 зростання витрат на утримання Офісу президента на 40%

У порівнянні з проєктом державного бюджету, який уряд подав до Верховної Ради у вересні, сума витрат на обслуговування діяльності президента та Офісу президента не змінилася

У держбюджеті-2021 закладено на утримання Офісу президента понад 1 млрд грн, минулого року було понад 909 млн гривень

На утримання Офісу президента у держбюджеті-2021 закладено 1 млрд 269,1 тис. грн. Відповідна норма закладена у проекті державного бюджету до другого читання, який оприлюднений на сайті Верховної ради (проект № 4000).

Таким чином, утримання президента і його Офісу здорожчає для українських платників податків наступного року на 39,4% у порівнянні з поточним роком (909 058,7 тисяч гривень).

У порівнянні з проєктом державного бюджету, який уряд подав до Верховної Ради у вересні, сума витрат на обслуговування діяльності президента та Офісу президента не змінилася.

Як повідомлялося 19 вересня, керівник Офісу президента Єрмак закликав Мінфін і ДУСю скоротити видатки на Офіс Зеленського.

Нагадаємо, Кабмін передав проєкт держбюджету на розгляд Ради

26 листопада Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. Проект Бюджету-2021 погоджено з МВФ.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні.

До слова, у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.