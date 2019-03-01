Збройна агресія Росії забрала життя 13 тисяч українців



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З 13 тисяч загиблих на Донбасі, 3 тисячі – військовослужбовці

З початку російської збройної агресії на сході України загинуло 13 тисяч українців, з них 3 тисячі – військовослужбовці. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на Всеукраїнському форумі сім’ї в Києві.

«За п’ять років війни вона (війна, – ред.) забрала життя 13 тисяч українців, з них біля 3 тисяч військовослужбовців. Це страшні цифри, але вони не визначають небезпечну демографічну кризу нашої країни», - заявив Турчинов.

За час протистояння російської агресії сформовано 29 нових бойових бригад і полків. Оновлено окремий рід військ Десантно-штурмові війська, створено окремий рід сил – Сили спеціальних операцій.

Була реформована система територіальної оборони, створено оперативний резерв, до якого зараховано більше 198 тис. резервістів, які мають досвід виконання завдань в зоні бойових дій.

Нагадаємо, влітку 2014 року українська армія звільнила 70% Донбасу , що дало можливість мешканцям понад 200 населених пунктів Донбасу повернутися до мирного життя.

Як повідомлялось, військові ООС розказали, що знайшли снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу, замість детонатора бойовики вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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