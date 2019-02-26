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    На Донеччині поховали загиблого бійця Збройних сил України

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    Євгенія Фурсова поховали на центральній алеї кладовища Дружківки - На Донеччині поховали загиблого бійця Збройних сил України
    Євгенія Фурсова поховали на центральній алеї кладовища Дружківки
    Фото: 06267

    43-річний військовий загинув під час обстрілу 23 лютого

    У Дружківці Донецької області 26 лютого провели в останню путь захисника України - військовослужбовця 122 батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади (ОАМБ) Євгена Фурсова.

    Про це повідомляє місцевий сайт 06267.

    «У Дружківці сьогодні попрощалися з Євгеном Фурсовим, військовослужбовцем 122 батальйону 81 ОАМБ Збройних cил України, який загинув під час обстрілу 23 лютого», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що сотні людей прийшли провести в останню путь земляка. Віддати останню шану загиблому захисникові України приїхали також патріоти з інших міст Донецької області. Попрощатися з соратником прибули і бійці 122 батальйону, в якому служив загиблий.

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    На Донеччині поховали загиблого бійця Збройних сил України
    На Донеччині поховали загиблого бійця Збройних сил України
    На Донеччині поховали загиблого бійця Збройних сил України
    На Донеччині поховали загиблого бійця Збройних сил України
    На Донеччині поховали загиблого бійця Збройних сил України
    На Донеччині поховали загиблого бійця Збройних сил України

    Євгенія Фурсова поховали на центральній алеї кладовища. Триразовим збройовим салютом проводили в останню путь бійця його соратники.

    Євгену Фурсову було 43 роки. У нього залишилися дружина, 18-річна донька і батьки. У Збройних силах України він служив за контрактом з листопада минулого року.

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