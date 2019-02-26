На Донеччині поховали загиблого бійця Збройних сил України



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Євгенія Фурсова поховали на центральній алеї кладовища Дружківки Фото: 06267

43-річний військовий загинув під час обстрілу 23 лютого

У Дружківці Донецької області 26 лютого провели в останню путь захисника України - військовослужбовця 122 батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади (ОАМБ) Євгена Фурсова.

Про це повідомляє місцевий сайт 06267.

«У Дружківці сьогодні попрощалися з Євгеном Фурсовим, військовослужбовцем 122 батальйону 81 ОАМБ Збройних cил України, який загинув під час обстрілу 23 лютого», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сотні людей прийшли провести в останню путь земляка. Віддати останню шану загиблому захисникові України приїхали також патріоти з інших міст Донецької області. Попрощатися з соратником прибули і бійці 122 батальйону, в якому служив загиблий.

Євгенія Фурсова поховали на центральній алеї кладовища. Триразовим збройовим салютом проводили в останню путь бійця його соратники.

Євгену Фурсову було 43 роки. У нього залишилися дружина, 18-річна донька і батьки. У Збройних силах України він служив за контрактом з листопада минулого року.