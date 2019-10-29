Збройні сили проведуть ракетні стрільби над Чорним морем



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На полігоні Ягорлик відбудуться тактичні навчання з бойовою стрільбою з підрозділами ЗРК Бук М1

Військові зарезервували район стрільб в акваторії Чорного моря біля узбережжя Херсонської області

Збройні сили України мають намір провести навчальні ракетні стрільби на випробувальному полігоні Ягорлик в Херсонській області з 31 жовтня по 4 листопада. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 29 жовтня.

«З 31 жовтня по 4 листопада 2019 року на державному випробувальному полігоні Збройних сил України Ягорлик пройдуть тактичні навчання з бойовою стрільбою з підрозділами ЗРК Бук-М1, З-300ПТ, контрольні льотні випробування ракет для зенітних ракетних комплексів С-300ПТ, С-300ПС, З-300В1 і визначають відомчі випробування зенітного ракетного комплексу С-125-2Д1», - йдеться в повідомленні.

Попередньо військові зарезервували район стрільб в акваторії Чорного моря біля узбережжя Херсонської області.

Відзначається, що всі користувачі попереджені про закриття повітряного і морського простору в районі проведення бойових стрільб ЗРК.

З метою дотримання заходів безпеки через голів сільських рад населення навколишніх сіл попередили про заборону перебування на території полігону і про порядок дій при знаходженні (після стрільб) уламків ракет або безпілотних літальних апаратів.