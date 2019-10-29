Розвідка попередила про снайперів терористів на лінії зіткнення



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Командування російсько-окупаційних військ дало дозвіл на обстріли особового складу підрозділів ЗСУ без додаткових команд

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про наміри командування російсько-окупаційних військ активізувати застосування снайперів на лінії зіткнення з метою деморалізації особового складу Об’єднаних сил та провокування українських бійців на відкриття вогню у відповідь.

Про це 29 жовтня повідомляє пресцентр Міністерства оборони України.

«Зокрема, йдеться про надання дозволу снайперським парам на обстріли особового складу підрозділів ЗСУ без додаткових команд за умов гарантованого ураження та дотримання заходів маскування, у тому числі з позицій у «сірій зоні», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що паралельно противник активізував заходи з доукомплектування та підготовки снайперських підрозділів у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому на Луганщині стартував у вівторок, 29 жовтня.

Спочатку у штабі Операції об'єднаних сил не підтвердили інформацію Пристайка.

Згодом у штабі ООС заявили, що у вівторок, 29 жовтня, о 12-й годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.