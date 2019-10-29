14 загиблих і зниклих безвісти: герої, полеглі в боях «розведення військ» на 32 блок-посту

Фото: Цензор.нет

Ми пам'ятатимемо вас завжди...

Мовою оригіналу

28 октября 2014-го года, ровно 5 лет назад, в стране шли выборы, и в этот день из окружения вышли все бойцы, окруженные на 32-м блок-посту на Бахмутской трассе. Это настоящий урок того, как Россия соблюдала и использовала «перемирия» и к чему привела попытка украинского командования «не воевать» любой ценой.

После вступления вступления в силу первых Минских соглашений в сентябре 2014-го, российские оккупанты решили воспользоваться желанием украинского командования любой ценой прекратить боевые действия на фронте накануне парламентских выборов, и нанести удар в тактически важном районе - на Бахмутской трассе. В районе села Смелое противник под прикрытием перемирия без единого выстрела окружил 32-й блок-пост, который обороняло более 100 украинских военнослужащих ВСУ и НГУ, и оборудовал удобные огневые позиции. Выполняя приказ, наши бойцы не стреляли. 32-й блок-пост по условиям перемирия находился на земле, которая должна была остаться под контролем ВСУ. Но после окружения оккупанты заявили, что 32-й блок-пост находится у них в тылу, и его тоже надо оставить. Доставка снабжения на блок-пост была запрещена, по колоннам начали открывать огонь.

В районе блок-поста надо было проводить боевую операцию, и выбивать врага с трассы. Но в военные действия вмешалась политика. 28 октября были намечены выборы, социология показывала, что большинство украинцев хотят больше всего мир на Донбассе. И президент Петр Порошенко решил пойти на встречу чаяниям большинства - прекратить войну чего бы это ни стоило. Убирать войска с 32-го поста по требованию противника - плохой пиар, начальник Генштаба Виктор Муженко не хотел брать на себя ответственность. Однако и наносить удар тоже нельзя - ведь будет ответ, и опять будет сорвано перемирие. В результате было принято решение - на прорыв не идти, артиллерию и минометы по противнику не применять, но доставить снабжение на блок-пост с усиленным конвоем.

13-го, 14-го, 15-го и 19-го октября украинское командование предпринимало попытки провести конвой на окруженный блок-пост по одной дороге, которую заминировал и контролировал противник и где российские наемники приготовились к обороне. Но артиллерийскую подготовку атаки ни разу не провели. Вместо того, чтобы один раз собрать в кулак людей и боевую технику, подготовить операцию, взаимодействие, данные разведки, ударить одновременно с флангом по установленному укрепрайону противника, пройтись катком по врагу, украинское командование направляло по трассе малые подразделения без подготовки и резервов. Эти слабые попытки были заранее обречены, по сути, это была не боевая операция по деблокаде - а имитация. 19-го была наиболее серьезная попытка настоящего прорыва - но она была плохо подготовлена, и без эффективного взаимодействия с артиллерией и без резервов, и потому несмотря на первоначальные успехи наши войска отошли, не добившись результата. После боя 19 октября попытки прорывов прекратились, и окруженцы на 32-м блок-посту сидели под контролем врага до дня выборов, когда им разрешили выйти.

Наши бойцы даже в таких условиях сумели нанести потери опытному и профессиональному противнику. 15 октября танк 24-й бригады уничтожил старшего лейтенанта Евгения Трундаева, который бил по нашей технике из ПТРК. Трундаев был кадровым российским военным из 200-й мотострелковой бригады, в марте 2015-го Путин наградил его званием «Герой России».

«Имитация» обошлась очень дорого. В ходе боев на 32-м блок-посту погибли и пропали без вести 14 украинских воинов. Только 1 человек погиб на самом 32-м блок-посту - все остальные погибли при попытке спасти своих боевых товарищей. Многие сознательно пошли на смертельный риск.

Также ошеломляющие потери во время «перемирия» мы понесли в технике и вооружении: уничтожено либо захвачено противником 3 танка Т-64, 3 БТР-4, 4 БТР-80, 7 БМП-2, 1 БМР-2 - 17 единиц бронетехники, 4 единицы автомобильной техники.

Ради удержания в безнадежных условиях 32-го блок-поста пали смертью храбрых, проявив настоящее товарищество, героизм, верные своему долгу и народу Украины:

Александр Москалюк - 40-й полк Нацгвардии

Евгений Лабун - 40-й полк Нацгвардии

Александр Пискижов - 24-й штурмовой батальон «Айдар»

Юрий Полено - 24-й штурмовой батальон «Айдар»

Владислав Царенко - 24-й штурмовой батальон «Айдар»

Виктор Гурняк - 24-й штурмовой батальон «Айдар»

Андрей Дудин - 80-я аэромобильная бригада

Юрий Флиста - 24-я механизированная бригада

Юрий Бурдяк - 24-я механизированная бригада

Геннадий Запара - 24-я механизированная бригада

Вадим Рогожкин - 24-я механизированная бригада

Тарас Михальский - 24-я механизированная бригада

Петр Максименко - 95-я аэромобильная бригада

До сих пор считается пропавшим без вести:

Сергей Думанский - 40-й полк Нацгвардии

Мы будем помнить вас всегда...

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»