Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі

ДТЕК ВДЕ визнаний кращим девелопером року в наземній вітроенергетиці на міжнародній премії Wind Investment Awards 2024

«Ця нагорода – визнання сміливих чоловіків і жінок, які будували Тилігульську ВЕС»

Вітроелектростанція компанії ДТЕК Ріната Ахметова стала переможцем в міжнародному конкурсі Wind Investment Awards за будівництво під час війни. Про це йдеться в повідомленні компанії.

ДТЕК ВДЕ визнаний кращим девелопером року в наземній вітроенергетиці на міжнародній премії Wind Investment Awards 2024 за досягнення в будівництві Тилігульської вітроелектростанції під час повномасштабної війни, йдеться в ньому.

«Ця нагорода – визнання сміливих чоловіків і жінок, які будували Тилігульську ВЕС, і кожного енергетика в Україні, який бореться за світло, в той час як наш ворог приносить лише темряву», – наголосив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю в 114 МВт в 100 км від лінії фронту.

Також на конференції COP28 ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції – Тилігульської ВЕС в Миколаївській області.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.