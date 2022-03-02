«Здав ключі і поїхав з міста». ОПЗЖ дала інструкцію своїм мерам

Партія, членам якої є кум Путіна наказала партійцям не чинити опір окупантам

«Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ) наказала своїм партійцям, які є мерами міст, не йти на переговори з російськими загарбниками і передати їм управління. Про це ідеться у повідомленні лідера ОПЗЖ Юрія Бойка, яке він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«На місцях ми ставимо завдання нашим керівникам – не йти на жодні переговори з російськими військами. Здали ключі та залишили місто», – написав Бойко. Він також повідомив, що з партії виключено Іллю Киву, якого назвали провокатором, що «підбурює людей і штовхає їх на загибель».

Нагадаємо, ОПЗЖ, одним із лідерів якої є кум російського диктатора Віктор Медведчук вперше прокоментувала початок повномасштабної агресії Росії на Україну. Партія закликала президента Володимира Зеленського почати переговори з Путіним.

«Ми закликаємо усі сторони збройного конфлікту використати дипломатичні, переговорні інструменти для забезпечення припинення вогню. І ми сподіваємось, що для цього у Зеленського політична воля знайдеться», – ідеться у повідомленні.