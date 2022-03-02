  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Здав ключі і поїхав з міста». ОПЗЖ дала інструкцію своїм мерам

    Лідери ОПЗЖ Вадим Рабінович, Віктор Медведчук і Юрій Бойко - «Здав ключі і поїхав з міста». ОПЗЖ дала інструкцію своїм мерам
    Лідери ОПЗЖ Вадим Рабінович, Віктор Медведчук і Юрій Бойко
    Фото: tvoemisto

    Партія, членам якої є кум Путіна наказала партійцям не чинити опір окупантам

    «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ) наказала своїм партійцям, які є мерами міст, не йти на переговори з російськими загарбниками і передати їм управління. Про це ідеться у повідомленні лідера ОПЗЖ Юрія Бойка, яке він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

    «На місцях ми ставимо завдання нашим керівникам – не йти на жодні переговори з російськими військами. Здали ключі та залишили місто», – написав Бойко. Він також повідомив, що з партії виключено Іллю Киву, якого назвали провокатором, що «підбурює людей і штовхає їх на загибель».

    Нагадаємо, ОПЗЖ, одним із лідерів якої є кум російського диктатора Віктор Медведчук вперше прокоментувала початок повномасштабної агресії Росії на Україну. Партія закликала президента Володимира Зеленського почати переговори з Путіним.

    «Ми закликаємо усі сторони збройного конфлікту використати дипломатичні, переговорні інструменти для забезпечення припинення вогню. І ми сподіваємось, що для цього у Зеленського політична воля знайдеться», – ідеться у повідомленні.

    Теги: Віктор Медведчук Юрій Бойко партії Опозиційна платформа — За життя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Здав ключі і поїхав з міста». ОПЗЖ дала інструкцію своїм мерам