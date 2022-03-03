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    «Здав ключі і поїхав з міста». ОПЗЖ видалила свою скандальну інструкцію для мерів міст

    Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко - «Здав ключі і поїхав з міста». ОПЗЖ видалила свою скандальну інструкцію для мерів міст
    Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко
    Фото: chesno.org

    Після обурення, яке спровокувало звернення ОПЗЖ до партійців, партія почала редагувати його зміст

    Очільник «Опозиційної платформи – за життя» (ОПЗЖ) Юрій Бойко видалив зі своєї сторінки у Facebook інструкцій мерам про те, як поводитися з окупаційною владою.

    У попередній версії повідомлення містилася інструкція до партійців на місцях, які очолюють населені пункти, не протистояти окупантам. Окрім того, у повідомленні йшлося про виключення нардепа Іллю Киву з партії. «На місцях ми ставимо завдання нашим керівникам – не йти на жодні переговори з російськими військами. Здали ключі та залишили місто», – написав Бойко раніше.

    Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко видалив з Facebook інструкцію партійцям здавати міста окупантам

    Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко видалив з Facebook інструкцію партійцям здавати міста окупантам

    Але зараз його повідомлення суттєво відредаговане. Абзац з інструкціями для мерів видалено. Натомість повідомлення про Киву лідер ОПЗЖ залишив.

    Нагадаємо, ОПЗЖ, одним із лідерів якої є кум російського диктатора Віктор Медведчук вперше прокоментувала початок повномасштабної агресії Росії на Україну. Партія закликала президента Володимира Зеленського почати переговори з Путіним.

    «Ми закликаємо усі сторони збройного конфлікту використати дипломатичні, переговорні інструменти для забезпечення припинення вогню. І ми сподіваємось, що для цього у Зеленського політична воля знайдеться», – ідеться у повідомленні.

    Теги: Юрій Бойко Опозиційна платформа — За життя
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    «Здав ключі і поїхав з міста». ОПЗЖ видалила свою скандальну інструкцію для мерів міст