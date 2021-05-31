Більше ніж у Києві. Мерія Вінниці анонсувала підвищення тарифів на проїзд у маршрутках

З 1 червня проїзд у маршрутках подорожчає

З 1 червня вартість проїзду у цьому виді громадського транспорту складе 10 грн. Про це повідомляє пресслужба Вінницької місцевої міськради.

Нещодавно, 29 квітня виконком Вінницької міської ради переглянув тарифи на проїзд у маршрутних таксі.

Зміна ціни на проїзд у першу чергу викликана здорожчанням усіх складових тарифу.

Крім того, відбулось значне падіння пасажиропотоку (на 62,1%), яке виникло внаслідок запровадження карантинних обмежень через епідемію Covid-19. При цьому перевізники зберігають соціальні зобов’язання та продовжують здійснювати безкоштовні перевезення деяких пільгових категорій населення, а школярів до 6 класу під час навчання – за пів ціни.

Також затвердили тариф 12 гривень за одну поїздку на перевезення пасажирів до приєднаних до Вінниці громад (маршрути №30а та №30Б) та на нічному маршруті № 25н (котрий перевозить пасажирів з 22:00 до 6:00).

Повідомляється, що ще у лютому перевізники просили підвищити вартість проїзду у міських маршрутках до 12 гривень за поїздку.

У міськраді також зазначили, що приватні перевізники мають встановити валідатори і забезпечити безготівкову оплату проїзду.

Нагадаємо, що у Києві вже другий тиждень обговорюється питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Все почалося зі звернення комунальних підприємств міста – «Київпастрансу» і «Київського метрополітену» – до Київради та мера Віталія Кличка з вимогою переглянути тарифи. За даними транспортників, собівартість разової поїздки становить 20-25 гривень.