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    Більше ніж у Києві. Мерія Вінниці анонсувала підвищення тарифів на проїзд у маршрутках

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    Нічні маршрути виставили цінник по 12 грн - Більше ніж у Києві. Мерія Вінниці анонсувала підвищення тарифів на проїзд у маршрутках
    Нічні маршрути виставили цінник по 12 грн
    Фото з відкритих джерел

    З 1 червня проїзд у маршрутках подорожчає

    З 1 червня вартість проїзду у цьому виді громадського транспорту складе 10 грн. Про це повідомляє пресслужба Вінницької місцевої міськради.

    Нещодавно, 29 квітня виконком Вінницької міської ради переглянув тарифи на проїзд у маршрутних таксі.

    Зміна ціни на проїзд у першу чергу викликана здорожчанням усіх складових тарифу.

    Крім того, відбулось значне падіння пасажиропотоку (на 62,1%), яке виникло внаслідок запровадження карантинних обмежень через епідемію Covid-19. При цьому перевізники зберігають соціальні зобов’язання та продовжують здійснювати безкоштовні перевезення деяких пільгових категорій населення, а школярів до 6 класу під час навчання – за пів ціни.

    Також затвердили тариф 12 гривень за одну поїздку на перевезення пасажирів до приєднаних до Вінниці громад (маршрути №30а та №30Б) та на нічному маршруті № 25н (котрий перевозить пасажирів з 22:00 до 6:00).

    Повідомляється, що ще у лютому перевізники просили підвищити вартість проїзду у міських маршрутках до 12 гривень за поїздку.

    У міськраді також зазначили, що приватні перевізники мають встановити валідатори і забезпечити безготівкову оплату проїзду.

    Нагадаємо, що у Києві вже другий тиждень обговорюється питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Все почалося зі звернення комунальних підприємств міста – «Київпастрансу» і «Київського метрополітену» – до Київради та мера Віталія Кличка з вимогою переглянути тарифи. За даними транспортників, собівартість разової поїздки становить 20-25 гривень.

    Читайте також: Всі пільги на проїзд у громадському транспорті скасують: в уряді готують документ
    Теги: тарифи громадський транспорт Вінниця ціни навчання населення перевезення пільги
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    Більше ніж у Києві. Мерія Вінниці анонсувала підвищення тарифів на проїзд у маршрутках