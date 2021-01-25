«Слуги народу» зізналися, що подарують Зеленському

Яку саме книгу отримає у подарунок президент, депутатка не уточнила

За словами Янченко, президенту готують у подарунок книгу

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 25 січня, планує відвідати засідання фракції «Слуга народу», де йому на честь дня народження вже приготували подарунок. Про це розповіла перед початком засідання фракції народна депутатка Галина Янченко.

За словами Янченко, президенту готують у подарунок книгу.

«Можливо, це буде книга. Яка? Не знаю. Обговорювали в подарунок книгу», — сказала Янченко.

Вона додала, що на фракції обговорять близько 10 важливих законопроєктів, зокрема, щодо референдуму, Бюро економічної безпеки. Також можливо прийде в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко і буде підніматися питання про його призначення на посаду міністра.

«Як буде час, то Дубінський ( Олександр, народний депутат з фракції «Слуга народу» - ред.) надасть факти, якими він володіє, перед фракцією», ‒ додала Янченко.

Як повідомлялося, 25 січня шостому президенту України Володимиру Зеленському сьогодні виповнилося 43 роки. У свій день народження він похизувався біцепсами.

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