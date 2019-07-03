Зеленський анонсував постачання Канадою бронетехніки



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Україна та Канада досягли домовленостей про співробітництво в оборонній сфері

Під час перемовин президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо було досягнуто низки домовленостей щодо підтримки нашої держави в оборонній сфері.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Я думаю, можемо відверто про це говорити: ми домовилися про постачання бронетехніки і про те, що будемо розвивати співробітництво в цій сфері», – повідомив глава держави під час спілкування з журналістами у Торонто.

Зеленський зазначив, що наразі не хоче оприлюднювати деталі.

«Давайте ми підпишемо угоду. Упевнений, що це станеться найближчим часом. І тоді поговоримо про цю новину», – резюмував він.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у свою чергу підтвердив поступ у питанні підтримки України в захисті її території та суверенітету.

«Так, ми просуваємося вперед у дискусіях щодо питання збройної підтримки України. Окрім військової місії, у якій бере участь Канада, ми також додали Україну до списку для закупівлі канадської зброї. І це позитивне рішення», – констатував він.

«Ми вже бачимо інвестиції з боку канадських компаній у виробництво боєприпасів в Україні. І продовжимо працювати з Україною для того, щоби вона отримувала ту підтримку, яка їй потрібна з боку Збройних сил Канади. Ми продовжимо операцію UNIFIER, і зробимо все, щоби Україна отримала необхідне обладнання», – додав прем’єр-міністр.

«Ми усвідомлюємо, наскільки важливою для України є підтримка в тих проблемах, з якими вона зіштовхується. Особливо, коли йдеться про незаконне вторгнення Росії на територію України. І саме тому ми допомагаємо навчати українську армію, тренувати українських військовослужбовців. Також ми додали Україну до списку, який дозволяє експорт зброї. Ми визнаємо, що це те рішення, яке дозволяє нам боротися з діями Росії», – резюмував Джастін Трюдо.