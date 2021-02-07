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    Зеленський дав три місяці на програму підготовки конструкторів для «Антонова»

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    Президент вважає, що трьох місяців буде достатньо для підготовки спеціалістів світового класу - Зеленський дав три місяці на програму підготовки конструкторів для «Антонова»
    Президент вважає, що трьох місяців буде достатньо для підготовки спеціалістів світового класу
    Фото: imk.com.ua

    Премʼєру Шмигалю доручено розробити стимули, щоб українські інженери не тікали з батьківщини

    Президент України Володимир Зеленський вважає за можливе протягом трьох місяців створити спеціальну програму підготовки інженерів-авіаконструкторів для авіаційного обʼєднання ім. О. К. Антонова. Це випливає із допису в Telegram-каналі Офісу президента, присвяченому 115-річчю з дня народження авіаконструктора.

    «Прізвище Антонов відоме в усьому світі завдяки таланту інженера Олега Костянтиновича, який народився 115 років тому.

    Україна має й надалі пишатися нашими інженерами. Тому Президент Володимир Зеленський дав доручення «Укроборонпрому», до якого входить підприємство «Антонов», спільно з Міністерством освіти і науки та НТУУ «КПІ» створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова, а Кабінету Міністрів – розробити стимули, щоб талановиті молоді інженери могли й далі прославляти Україну на весь світ», – зазначається у повідомленні.

    Рік тому, у лютому 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував створення авіакомпанії, що послуговувалася б виключно українськими літаками. «Жодного літака не побудували за останні роки. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші Ани?», – запитував він у інтервʼю для фільму «Рік президента Зеленського», показаного по українському телебаченню.

    Як повідомлялося раніше, у червні 2020 року працівники «Антонова» вийшли на мітинг проти призначення керівником підприємства Олександра Лося замість звільненого з посади генерального конструктора Олександра Донця.

    У вересні державний концерн «Укроборонпром» призначив виконувачем обов’язків генерального директора підприємства ДП «Антонов» Сергія Бичкова.

    Ще один колишній президент ДП «Антонов» і багаторічний його головний конструктор Дмитро Ківа в 2016 році виїхав до Баку і працює сьогодні радником голови державної авіакомпанії AZAL.

    Теги: Антонов Володимир Зеленський Україна Укроборонпром президент
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