Зеленський дав три місяці на програму підготовки конструкторів для «Антонова»

Президент вважає, що трьох місяців буде достатньо для підготовки спеціалістів світового класу

Премʼєру Шмигалю доручено розробити стимули, щоб українські інженери не тікали з батьківщини

Президент України Володимир Зеленський вважає за можливе протягом трьох місяців створити спеціальну програму підготовки інженерів-авіаконструкторів для авіаційного обʼєднання ім. О. К. Антонова. Це випливає із допису в Telegram-каналі Офісу президента, присвяченому 115-річчю з дня народження авіаконструктора.

«Прізвище Антонов відоме в усьому світі завдяки таланту інженера Олега Костянтиновича, який народився 115 років тому.

Україна має й надалі пишатися нашими інженерами. Тому Президент Володимир Зеленський дав доручення «Укроборонпрому», до якого входить підприємство «Антонов», спільно з Міністерством освіти і науки та НТУУ «КПІ» створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова, а Кабінету Міністрів – розробити стимули, щоб талановиті молоді інженери могли й далі прославляти Україну на весь світ», – зазначається у повідомленні.

Рік тому, у лютому 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував створення авіакомпанії, що послуговувалася б виключно українськими літаками. «Жодного літака не побудували за останні роки. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші Ани?», – запитував він у інтервʼю для фільму «Рік президента Зеленського», показаного по українському телебаченню.

Як повідомлялося раніше, у червні 2020 року працівники «Антонова» вийшли на мітинг проти призначення керівником підприємства Олександра Лося замість звільненого з посади генерального конструктора Олександра Донця.

У вересні державний концерн «Укроборонпром» призначив виконувачем обов’язків генерального директора підприємства ДП «Антонов» Сергія Бичкова.

Ще один колишній президент ДП «Антонов» і багаторічний його головний конструктор Дмитро Ківа в 2016 році виїхав до Баку і працює сьогодні радником голови державної авіакомпанії AZAL.