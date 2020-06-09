Працівники заводу «Антонов» вийшли на протест через звільнення директора



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На ДП «Антонов» сьогодні проходить мітинг

Робітники заводу обурені діями концерну «Укроборонпром»

У Києві, на прохідній заводу «Антонов» проходить мітинг на підтримку директора підприємства Олександра Донця, якого сьогодні звільнив керівник «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус. Як повідомляє «Главкому» джерело, мітингувальники збираються перекривати проспект Перемоги.

Крім того, у пресслужбі ДП «Антонов» журналісту «Главкома» повідомили, що Олександр Донець зараз відсутній на території підприємства, адже він перебуває на лікарняному.

Нагадаємо, сьогодні «Укроборонпром» ухвалив рішення про звільнення керівника держпідприємства «Антонов» Олександра Донця за результатами службової перевірки.

«Державним концерном «Укроборонпром» ухвалено рішення про припинення повноважень президента підприємства ДП «Антонов» Олександра Донця. Відповідний наказ підписаний генеральним директором ДК «Укроборонпром» Айварасом Абромавичусом 9 червня», — йдеться у повідомленні.

Причиною звільнення стали результати перевірки комісії «Укроборонпрому». Вона виявила численні порушення, зокрема неефективне управління держпідприємством, нецільове використання державної власності та зловживання з боку керівництва, які могли призвести до завдання збитків держави.

В «Укроборонпромі» зазначили, що усі ці результати передали до СБУ та Нацагентства з питань запобігання корупції. Також акт перевірки надіслали і до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, Офісу президента та Кабміну.

Тимчасово виконувати обов’язки очільника підприємства буде віцепрезидент із проєктування ДП «Антонов» Олександр Лось.