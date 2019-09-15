Зеленський готовий піти на ризик для миру на Донбасі – Волкер



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Курт Волкер: президент Зеленський самостійно продемонстрував, що він готовий виступати з ініціативами і готовий йти на ризик

Волкер заявив, що існує два фактори, які потенційно можуть бути взяті до уваги Росією у процесі прийняття рішень

Спеціальний представник США у справах України Курт Волкер зазначає, що президент України Володимир Зеленський готовий йти на ризик для встановлення миру на Донбасі.

Про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, пише «Уніан».

Волкер заявив, що існує два фактори, які потенційно можуть бути взяті до уваги Росією у процесі прийняття рішень.

«Один з них, що Україна продовжує демонструвати, якою успішною і стійкою країною вона є. Вона виходить вперед з точки зору демократії, успішних вільних і справедливих президентських виборів, обрання популярного президента, нових парламентських виборів, економічного зростання, дуже рішучої налаштованості щодо реформ», - заявив Волкер.

«Тож, тою мірою, що цілями Росії були послаблення і розділення України, чинення тиску на Україну, - це, очевидно, не спрацьовує, тому Росія залишилася з військовим конфліктом, який вона ініціювала, і який приносить протилежні результати тому, що передбачалось», - заявив Волкер.

«Друга причина полягає у тому, що президент Зеленський самостійно продемонстрував, що він готовий виступати з ініціативами і готовий йти на ризик, як він сказав під час своєї виборчої кампанії. Він готовий спробувати багато речей, щоби з'ясувати, чи може він створити імпульс для мирного процесу», - заявив представник США.

У цьому зв'язку він переконаний, що це «лише доводить, що Росія є країною, яка не виконує свої зобов'язання за Мінськими угодами».

Волкер також вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.