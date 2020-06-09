ВООЗ: безсимптомні пацієнти з коронавірусом рідко можуть заражати інших



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Безсимптомні пацієнти з коронавірусом не сприяють поширенню хвороби

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що безсимптомні пацієнти з коронавірусом вкрай рідко сприяють поширенню хвороби.

Про це заявила глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марія ван Керхов.

Раніше дослідження показували, що коронавірус може передаватися від людини до людини, навіть якщо у носія немає видимих симптомів. Тепер, за даними ВООЗ, такий шлях поширення можливий, але він не основний. Таким чином, поставлені під сумнів побоювання, що спалахи коронавірусу важко стримувати через безсимптомних носіїв.

«Як і раніше рідкісні випадки, коли людина з безсимптомним перебігом захворювання насправді передає інфекцію іншій людині», - зазначила ван Керхов.

У ВООЗ роблять нові висновки на звітах з тих країн, де детально відстежують контакти заражених і стежать за безсимптомними хворими.

«І вони не знаходять (в цих випадках) вторинну передачу інфекції. Дуже рідко», - сказала представниця ВООЗ.

У той же час вона визнала, що безсимптомне і досимптомное поширення вірусу можливо в будинках для людей похилого віку або між людьми, які живуть в одному будинку.

За її словами, дії влади повинні бути спрямовані на виявлення та ізоляцію заражених людей з симптомами, а також на відстеження всіх їх контактів.

Також зазначимо, що ВООЗ визнала погіршення ситуації на глобальному рівні.

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Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – менше 400 випадків. Зазначимо, що напередодні було зафіксовано 463 нових випадки захворювання.