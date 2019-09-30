Зеленський хоче закрити усі дитячі інтернати



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Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрівся з батьками-усиновителями, опікунами, прийомними батьками та батьками-вихователями Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський підтримує заміну інтернатної форми виховання на сімейну

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою в День усиновлення, що відзначається 30 вересня, зустрівся з батьками-усиновителями, опікунами, прийомними батьками та батьками-вихователями.

«Ви робите велику справу, яку, на жаль, не робить наша держава. Не робить у достатній мірі – так, як це має бути у нормальній, демократичній європейській країні», – цитує Зеленського пресслужба глави держави.

Президент нагадав, що нині в нашій країні понад 700 інтернатних закладів, і зазначив, що підтримує ідею реформування інтернатної системи утримання та виховання дітей і формування сімейної політики держави, спрямованої на підтримку родини.

«Там дуже багато діточок. І, звісно, наше бажання – щоб інтернатів зовсім не було. Діти повинні бути в сім’ях – жити, рости та відчувати себе звичайними щасливими дітьми», – наголосив Зеленський.

Як приклад ефективності сімейної форми виховання він згадав відомих зірок і визначних особистостей світового масштабу, які виховувалися прийомними батьками й досягли значних успіхів у різних галузях.

«Ми знаємо багато західних прикладів зірок, великих людей, які виховувалися прийомними батьками чи батьками-вихователями. Але вони зростали у родинах, які стали справді їхніми. Тому я хочу і вам подякувати, бо ви справжні батьки дітей, яких виховуєте, і ви дуже допомагаєте державі. А ми хочемо допомогти вам», – сказав президент.

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська також висловилася на підтримку того, що кожна дитина має жити в сім’ї чи в умовах, наближених до сімейних, і зазначила, що уряд визначив це одним з пріоритетів Мінсоцполітики.

За її словами, важливо, що ця тема обговорюється у той час, коли формується бюджет країни на наступний рік і є можливість закласти фінансування правильних ініціатив.

«Щоб не фінансувати інтернати, а навпаки – щоб величезні кошти, які виділяються на інтернатне утримання діток, ми могли спрямувати у сім’ї, родини, які можуть дати цим діткам краще майбутнє», – сказала очільниця Мінсоцполітики.

Під час спілкування з главою держави батьки говорили про важливі для них питання, зокрема про потребу у спрощенні процедури надання довідок, необхідних при оформленні опіки чи усиновлення. Також сім’ї наголошували на необхідності профілактики сирітства та роботи з родинами, які потрапили у складні життєві обставини.

До слова, у Києві запустили до зірок промінь дитячих мрій.