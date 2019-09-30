У Києві запустили до зірок промінь дитячих мрій (фото, відео)



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Глядачі спостерігали як дитячі малюнки з доповненою реальністю злітають до зірок

На Хрещатику відбувся Kyiv Lights Festival

У суботу, 28 вересня, о 20:00 на Хрещатику відбулася найкосмічніша подія року. Під час Kyiv Lights Festival (KLF) у небо злетів галактичний світловий Промінь мрій із сотнями дитячих малюнків. Гості заходу побачили доповнену реальність та 3D маппінг.

У міжнародному конкурсі Kyiv Lights Festival 2019 року змагалася 21 робота медіа-художників з 14 країн: Іспанії, Італії, Китаю, Мексики, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Таїланду, Угорщини, Фінляндії, Франції, Японії та України.

Переможцями конкурсу 3D-відеомаппінгу стали:

1-е місце

Dies

Broken Beauty

Італія

2-е місце

Hotaru visual guerrilla

Artificial Nature

Іспанія

3-е місце

EPER

Ad astra per aspera

Угорщина

Відкривав Kyiv Lights Festival запуск космічного Променю мрій. Будівля Київської міської державної адміністрації перетворилася на велетенський екран для демонстрації світлових шоу 3D-відеомаппінгу. Перші шість хвилин глядачі спостерігали як дитячі малюнки з доповненою реальністю злітають до зірок. Весь твір було створено на основі малюнків дітей, зібраних з усієї України в турі #моядитячамрія. Автори – майстерня відеопродакшену Skilz та команда художників, що доповнювали реальність 3D-мапінгу - Live Animation.

Саме в Києві відвідувачі фестивалю змогли побачити на власні очі, як оживають дитячі мрії завдяки безкоштовному додатку Promin Mriy (Промінь мрій). Усі, хто завантажили цей додаток, змогли доторкнутися до мрії через свій смартфон. Крім цього, спеціально до заходу була створена унікальна маска в Instagram – «Промінь мрій 28.09».

Одночасно із запуском кольорового променю у Києві, на Львівщині відправили закодовані в спеціальний радіосигнал малюнки дітей з антени найбільшого радіотелескопа в Україні. Партнер – Національний центр управління та випробувань космічних засобів.