Приватна компанія привезла в Україну вакцину Johnson&Johnson для своїх працівників

Хоч в Україні вакцина Janssen не має реєстрації, у США активно щеплюють людей цим препаратом

Співробітники фірми працюють у сфері рибальства на Алясці, тому для в'їзду на територію США їм необхідно зробити щеплення вакциною, яка сертифікована у Штатах

В Україну привезли 500 доз вакцини проти коронавірусу Janssen від американського виробника Johnson&Johnson. В Україні цей препарат ще не зареєстрований, однак його дозволили ввезти для приватної компанії. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Дозвіл на ввезення цього препарату видали ще 14 травня. Її доставили виключно для щеплення працівників приватної компанії, яка замовила, оплатила та організувала доставлення вакцини.

Зокрема, співробітники цієї фірми працюють у сфері рибальства на Алясці. Для в'їзду на територію США їм необхідно було зробити щеплення вакциною, яка сертифікована у Штатах. Хоч в Україні вакцина Janssen не має реєстрації, у США активно щеплюють людей цим препаратом.

Так, в Україну доставили партію зі 100 флаконів, у кожній з яких 5 доз вакцини по 0,5 мілілітрів речовини. Тобто всього 500 доз вакцини.

Janssen – так звана «векторна вакцина». «Вектор» – це вірус, який не шкодить організму людини. Його завдання полягає в тому, щоб доставити в клітину ген хвороботворного вірусу, проти якого потрібно виробити імунітет.

Для щеплення однієї людини потрібна лише одна доза цього препарату. Ще одна перевага цієї вакцини – можливість зберігати у звичайному холодильнику. Результати клінічних випробувань у США, Південній Африці та країнах Латинської Америки показали, що ця вакцина має ефективність у 67%.

У Європейському Союзі цей препарат схвалили 11 березня, однак деякі країни відмовляються від її використання через можливі побічні ефекти.

Так, у квітні Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало додати утворення згустків крові на тлі зниження кількості тромбоцитів до переліку дуже рідкісних побічних реакцій вакцини від компанії Johnson & Johnson. Однак регулятор наголошує, що переваги препарату є більшими, ніж ризики.

Додамо, що Сполучені Штати Америки збільшують експорт вакцин від коронавірусу власного виробництва. Тому деякі країни отримають мільйони доз вакцин Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, вироблених в США.

В Україні з початку кампанії з ковід-вакцинації щеплення отримали понад 992 тисячі осіб, із них понад 100 тисяч – повністю провакциновані. Станом на 27 травня дві дози вакцини від коронавірусу отримали 107 524 особи.

За минулу добу зробили 15 131 щеплення. Одну дозу отримали 4998 осіб, повністю імунізовані – 10 133 особи.

У черзі на вакцинацію через додаток Дія записалися понад 593 тисячі осіб.



