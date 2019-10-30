Зеленський і Меркель вшосте поспілкувалися по телефону



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Володимир Зеленський та Ангела Меркель

«Більш інтенсивного політичного діалогу, ніж із Німеччиною, немає з жодною іншою країною світу», - відзначив посол України у ФРН

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель у середу ввечері провели телефонну розмову.

Про це повідомив у Twitter український посол у ФРН Андрій Мельник.

Зазначається, що розмова відбулася у середу ввечері.

«Щойно відбулася вже шоста телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та канцлером Ангелою Меркель: більш інтенсивного політичного діалогу, ніж із Німеччиною, немає з жодною іншою країною світу. Цінуємо величезну підтримку наших німецьких друзів!» - написав Мельник.

Жодних інших подробиць про розмову посол не повідомив.

Нагадаємо, декілька днів тому канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін в телефонній розмові обговорили питання транзиту російського газу в ЄС через територію України після 2019 року.