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    Зеленський і Меркель вшосте поспілкувалися по телефону

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    Володимир Зеленський та Ангела Меркель - Зеленський і Меркель вшосте поспілкувалися по телефону
    Володимир Зеленський та Ангела Меркель

    «Більш інтенсивного політичного діалогу, ніж із Німеччиною, немає з жодною іншою країною світу», - відзначив посол України у ФРН

    Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель у середу ввечері провели телефонну розмову.

    Про це повідомив у Twitter український посол у ФРН Андрій Мельник.

    Зазначається, що розмова відбулася у середу ввечері.

    «Щойно відбулася вже шоста телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та канцлером Ангелою Меркель: більш інтенсивного політичного діалогу, ніж із Німеччиною, немає з жодною іншою країною світу. Цінуємо величезну підтримку наших німецьких друзів!» - написав Мельник.

    Жодних інших подробиць про розмову посол не повідомив.

    Нагадаємо, декілька днів тому канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін в телефонній розмові обговорили питання транзиту російського газу в ЄС через територію України після 2019 року.

    Німеччина Ангела Меркель політика посол Андрій Мельник Володимир Зеленський Україна президент
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