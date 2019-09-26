Зеленський і Трамп обговорили ситуацію в Криму
Президент України вважає, що США продовжать допомагати Україні з Кримом
У ході зустрічі з президентом Сполучених Штатів президента України Володимира Зеленського президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом обговорювалося мовне питання в Уукраине і оккупацияя Росією Криму.
Про це повідомив Зеленський за підсумками зустрічі.
«Говорили про Крим. Я йому пояснив, що це наша земля, у нас немає питань з приводу мови, мова в нас одна - українська», - розповів Зеленський.
Він додав, що, на його думку, США продовжать допомагати Україні з Кримом.
«Мені здається, що він згоден, що це наша земля, і вони будуть нам допомагати», - заявив Зеленський.
Нагадаємо, в ході зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент Зеленський також заявив, що Україні потрібна не допомога, а справжня підтримка.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч проходить в рамках візиту президента України до США для участі в Генеральній асамблеї ООН.
Під час зустрічі Володимир Зеленський запросив президента США приїхати в Україну.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.