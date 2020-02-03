Зеленський має вибачитись за те, що привів до влади недолугих депутатів, – Климпуш-Цинцадзе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іванна Климпуш-Цинцадзе зауважила, що теж чомусь отримала платіжку за газ за попередній рік Фото: eurosolidarity.org

Як зауважила Іванна Климпуш-Цинцадзе, незрозуміло, яким чином у попередні періоди здійснювалась плата за транспортування газу.

Президент Зеленський персонально відповідальний за тих непрофесійних депутатів, яких він привів у парламент. Про це сказала голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, народний депутат фракції «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі 5 каналу.

Коментуючи висловлювання представника «Слуги народу» Брагара, що запропонував пенсіонерці продати собаку і заплатити за газ, вона зауважила, що теж чомусь отримала платіжку за газ за попередній рік. При цьому незрозуміло, яким чином у попередні періоди здійснювалась плата за транспортування газу.

«Я собі уявляю, у якому збурені зараз громадяни, які почали отримувати ці платіжки, і також ретроспективно за транспортування газу за попередні періоди», – наголосила депутат.

Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що це питання піднімалося кількома представниками різних фракцій під час засідання погоджувальної ради.

«Мені б менше хотілося обговорювати конкретного представника монобільшості, який вчергове демонструє свою недолугість. У мене більше питань до президента Зеленського. Він мав би вибачитися за те, кого він привів до парламенту, і яких непрофесійних людей він привів до парламенту», – підкреслила голова комітету.

Як повідомлялося, з 1 січня за газ і його доставку українці повинні платити окремо. Сума в платіжці за розподіл газу залежить від спожитих обсягів. За основу буде братися обсяг використаного палива за попередній період (на 2020 рік це час із 1 жовтня 2018-го до 30 вересня 2019-го), який ділиться на 12 і множиться на тариф місцевих операторів.

До слова, з партії «Слуга народу» Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

Пенсіонерка, якій депутат з партії «Слуга народу» Євген Брагар запропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, заявила про своє розчаруванням політикою чинного президента Володимира Зеленського.