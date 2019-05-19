Зеленський може не класти руку на Пересопницьке Євангеліє під час інавгурації, - експерт



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Новообраний президент Володимир Зеленський Ілюстративне фото

Протоколіст Ладний окремо пояснив, чому булаву, як символ спадкоємності, не передає попередній президент

Президент України на інавгурації має присягати на Конституції, а Пересопницьке Євангеліє це традиція, але класти на нього руку не є обов’язковою вимогою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав дипломат, екс-заступник глави АП - керівник управління державного протоколу і церемоніалу, екс-керівник протоколу прем'єр-міністра Віктора Януковича Юрій Ладний. Так фахівець прокоментував питання, як співвідноситься віросповідання новообраного президента, а Зеленський має єврейське походження, і традиції інавгурації українських президентів.

«У постанові парламенту вказано, що новообраний президент покладає руку на Конституцію України і, за бажанням, що вказано в дужках, на Пересопницьке Євангеліє. Відтак, присутність цієї історичної пам‘ятки старослов‘янського друку ХVІ ст. не є обов‘язковим елементом присяги.», - пояснив протоколіст.

«Пересопницьке Євангеліє набагато масивніше і об’ємніше видання за Конституцію. Тобто людині вкрай незручно класти руку одночасно і рівномірно на обидва видання. Ось чому відбуваються репетиції урочистого засідання, щоб новообраний президент міг прилаштуватися, як краще покласти руку, адже вона має знаходитися в такому стані весь час, поки перша особа зачитуватиме текст присяги українському народові», - розказав Ладний.

Як розповів Ладний, коли президент вступає у свої повноваження, голова Конституційного Суду дає йому президентські відзнаки – відносяться президентська печатка, президентська булаву і нагрудний знак президента, який ще часто називають президентський колар. Президентська Печатка є еталоном для засвідчення підпису президента на грамотах, указах та інших документах. Булава - традиційний символ спадкоємності, позолочена, всередині рукоятки є стилет – тригранний ніж, на якому вигравірувано латиницею Omniarevertutur («Все повертається»). Цю булаву йому вручає голова Конституційного Суду.

Протоколіст окремо пояснив, чому булаву, як символ спадкоємності, не передає попередній президент. «Булава – один із чотирьох символів президентської влади. Не головний і не останній за значенням. До речі, ми згадували лише три символи. Четвертим є Прапор президента – президентський штандарт, який теж вноситься в приміщення сесійної зали після того, як новообраний президент склав присягу на вірність і вступив на вищий пост», - резюмував він.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах

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