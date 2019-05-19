П'ять фактів про Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут президентських інавгурацій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У цьому році українській Першокнизі виповнюється вже 458 років

Пересопницьке Євангеліє завтра в черговий раз побачить світ - під час інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться на сторінці Української православної церкви у Facebook.

«Їїдостають зі сховища лише раз на кілька років. Але це абсолютно виправдано через її вік (у цьому році виповнюється вже 458 років) та її виняткову цінність. Вона стала незмінним атрибутом усіх президентських інавгурацій, які знала Україна», - йдеться у повідомленні.

За даними Помісної церкви, українська Першокнига — Пересопницьке Євангеліє — має для українців колосальне значення. Це безцінна унікальна пам'ятка, яка засвідчила ще у XVII ст. прагнення нашого народу читати і чути Святе Письмо рідною мовою.

А чи знаєте ви, що:

Пересопницьке Євангеліє з’явилося завдяки жінці — княгині Анастасії Заславській-Гольшанській, яка після смерті свого чоловіка прийняла чернецтво, стала ігуменею і благословила ченців на переклад Євангелія із книжної церковнослов’янської на зрозумілу для простого люду тогочасну народну українську мову. Вона була замовником, організатором та фундатором проекту.

Про творців Книги дізнаємося із самого рукопису: у Післямові докладно описується коло людей, причетних до його створення. Писарями були монахи Григорій та Михайло, а також учень писаря Михайла. Імена художників Пересопницького Євангелія залишились невідомими.

За змістом цей рукопис — Чотириєвангеліє, яке призначалося для богослужіння. На початку книги вміщена Наука читання. Текст кожного Євангелія поділено на глави, кожна з яких починається з короткого викладу змісту наступної глави — сумарія та зачала, до яких належать так звані вкази — коли читати певний євангельський текст, що розміщені на нижніх полях. Постійно наявні глоси — українські лексичні відповідники до слів оригіналу, які виділені рамочкою.

Оскільки книгою активно користувалися впродовж століть, палітурку (оправу) рукопису довелося міняти кілька разів. Ту, що дійшла до нас, було виготовлено у 1701 р., коли гетьман Іван Мазепа вирішив подарувати Євангеліє Переяславському кафедральному собору, який він побудував та прикрасив власним коштом.

Під час Другої світової війни книгу вивезли до Уфи, де вона зберігалася у приміщенні історико-краєзнавчого музею. У повоєнні роки видання повернулося на батьківщину, до Києва. Довго лежало на звалищі під сходами в одному з приміщень Києво-Печерської лаври, поки його не ідентифікували. У 1948 р. передали на зберігання до теперішнього Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, де пам'ятка зберігається і донині.

«Пересопницьке Євангеліє — це унікальна українська Першокнига, це справжній духовний скарб. Адже це — Слово Боже, а значить — джерело знання, істина, це добро та любов, лагідність і милосердя, це зміст і віра, це минуле, сучасне і майбутнє. Це історія кожного з нас та шлях до вічноі радості — спасіння Богом людини», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.