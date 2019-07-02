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    Зеленський на зустрічі з діаспорою в Торонто пообіцяв захищати українську мову

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    Зеленський подякував українцям Канади за всебічну підтримку нашої країни - Зеленський на зустрічі з діаспорою в Торонто пообіцяв захищати українську мову
    Зеленський подякував українцям Канади за всебічну підтримку нашої країни
    Фото: пресслужба президента України

    На території Канади проживають майже 1,4 мільйони українців, і це друга за чисельністю українська діаспора у світі

    Президент України Володимир Зеленський 2 липня у Торонто провів зустріч з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.

    Про це повідомляє пресслужба президента України.

    Зеленський подякував українцям Канади за всебічну підтримку нашої країни. «Дякую кожному з вас за те, що ви завжди підтримуєте незалежність, нашу територіальну цілісність. Волонтерську та соціальну справу, яку ви робите, важко переоцінити. Йдеться про підтримку України з початку російської агресії», – наголосив президент.

    На території Канади проживають майже 1,4 мільйони українців, і це друга за чисельністю українська діаспора у світі.

    Як повідомляє пресслужба, Зеленський також акцентував на важливості підтримки української мови та євроатлантичного курсу України.

    «У Конституції записано, що єдина державна мова в Україні - українська. Я як президент, як гарант Конституції захищатиму українську мову, наш суверенітет і наш курс до Європи та НАТО», - зазначив він.

    Під час зустрічі було обговорено актуальні кроки, які може зробити українська влада, щоб створити кращі можливості для українців, котрі мешкають за кордоном, відвідувати та вільно працювати в Україні, заявили в пресслужбі.

    «Я хочу зробити так, щоб ви приїздили в Україну не в гості, а додому», – підкреслив Зеленський. Він закликав українську громаду Канади активно долучатися до побудови нової демократичної та заможної України.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з візитом до Канади.

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