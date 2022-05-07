Зеленський наказав уряду якнайшвидше розв'язати проблему з дефіцитом пального

Президент наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях

В Офісі президента 7 травня відбулася нарада, на якій було розглянуто питання паливної безпеки країни. У нараді взяли участь керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак та його заступники, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і члени уряду. Про це повідомили у пресслужбі президента.

Під час наради голова держави наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях.

Як розповіла перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, у взаємодії з Міністерством закордонних справ триває робота щодо надання Україні зеленого коридору в портах Східної Європи, що є наразі головним вузьким місцем у логістиці постачання пального в країну.

«Також було наголошено на необхідності укладання довгострокових контрактів і накопичення державного резерву пального», – повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко обіцяв, що вже за лічені дні в Україні нормалізується ситуація з автомобільним паливом і його дефіцит залишиться в минулому.