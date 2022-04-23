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    Події в Україні

    Зеленський нагородив 48 військових

    Зеленський нагородив 48 військових - Зеленський нагородив 48 військових
    Зеленський нагородив 48 військових
    фото з відкритих джерел

    Глава держави наголосив, що Збройні сили України – це наш фундамент

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження українських захисників. Державними нагородами відзначено 48 героїв. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

    «Традиційно ввечері підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 48 захисників України. За мужність у бойових діях, за зразкове виконання військового обов'язку», – повідомив очільник країни.

    Глава держави наголосив, що Збройні сили України – це наш фундамент, але на ньому має завжди стояти фортеця з національної єдності усіх українців, які борються за життя і проти смерті, проти російської навали.

    Президент України Володимир Зеленський 20 квітня нагородив 286 Захисників України. З них 229 військовослужбовців, які героїчно обороняють Маріуполь.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський нагородив 48 військових