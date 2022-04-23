Зеленський нагородив 48 військових

Глава держави наголосив, що Збройні сили України – це наш фундамент

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження українських захисників. Державними нагородами відзначено 48 героїв. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

«Традиційно ввечері підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 48 захисників України. За мужність у бойових діях, за зразкове виконання військового обов'язку», – повідомив очільник країни.

Глава держави наголосив, що Збройні сили України – це наш фундамент, але на ньому має завжди стояти фортеця з національної єдності усіх українців, які борються за життя і проти смерті, проти російської навали.

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня нагородив 286 Захисників України. З них 229 військовослужбовців, які героїчно обороняють Маріуполь.