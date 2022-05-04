Корнієнко пояснив, коли дефіцит палива в Україні зникне

АЗС миттєво підняли ціни на пальне на дозволені Кабміном 1,95-2 грн, а дехто і вище

Будуть трохи інші ціни, але з'явиться можливість купити паливо для автотранспорту.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що вже через лічені дні в Україні нормалізується ситуація з автомобільним паливом і його дефіцит залишиться в минулому. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

«Ми багато працювали з урядом і спільно знайшли рішення, яке дозволило перезапустити процес дефіциту палива», – зазначив Корнієнко.

Він також додав, що будуть трохи інші ціни, але з'явиться можливість купити паливо для автотранспорту.

Віцеспікер парламенту також зазначив, що на початку введення воєнного стану була прийнята потужна податкова і митна реформа, якою звільнили від митних зборів більшість груп товарів.

Нагадаємо, що у кінці квітня депутати від «Слуги народу» внесли у Верховну Раду законопроєкт про повернення акцизу на пальне та збільшення ПДВ на цей вид товару з нинішніх 7% до стандартних 20%.