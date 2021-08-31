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    Байден, Пентагон і NASA. Оголошено програму візиту Зеленського до США

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    Володимир і Олена Зеленські прибули до США&nbsp; - Байден, Пентагон і NASA. Оголошено програму візиту Зеленського до США
    Володимир і Олена Зеленські прибули до США 
    Фото: Офіс президента

    Сьогодні Зеленський зустрінеться з очільником Пентагону

    У президента України Володимира Зеленського на завтра запланована зустріч з американським колегою Джо Байденом, яку вже двічі переносили. Сам Зеленський напередодні вилетів до Вашингтона.

    Спочатку зустріч була запланована на 30 серпня. Потім її перенесли на день пізніше, і вже після на 1 вересня.

    У Вашингтоні Зеленський згідно з попереднім графіком, який озвучила посол України в США Оксана Маркарова, проведе два дні. Потім президент відправиться до Каліфорнії.

    Основні складові зустрічі двох президентів уже розплановані і узгоджені Києвом і Вашингтоном, розповіла Маркарова. У США Зеленський зустрінеться з керівниками ключових для двосторонніх відносин міністерств, а також спільно з першою леді проведе дві презентації для представників медіа, громадськості та інофрмаціонно-аналітичних центрів.

    Після цього речник президента Сергій Никифоров 30 серпня уточнив, що американці попросили перенести Зеленського і Байдена на 1 вересня через закінчення терміну ультиматуму збройного угруповання «Талібан» в Афганістані про евакуацію іноземців з аеропорту Кабула.

    Він зазначив, що програма візиту Зеленського в США повністю змінилася.

    «Щодо інших зустрічей Зеленського в США - деякі відбудуться за часом раніше спочатку запланованих, інші – пізніше. Програма повністю змінилася, але це не означає, що щось звідти випало», – сказав він.

    Зеленський у Вашингтоні проведе зустрічі та підписання стратегічних документів в Міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку, а також NASA, уточнив речник Зеленського Сергій Никифоров. Також Зеленський візьме участь у вшануванні пам'яті жертв Голодомору, представить план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона.

    Відомо, що 31 серпня Зеленський зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

    До слова, журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом. Зазначимо, на сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано вісім зустрічей у Вашингтоні.

    Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.

    Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

    Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

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    Теги: США Джозеф Байден NASA Володимир Зеленський президент Пентагон
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    Байден, Пентагон і NASA. Оголошено програму візиту Зеленського до США