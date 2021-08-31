Байден, Пентагон і NASA. Оголошено програму візиту Зеленського до США
Сьогодні Зеленський зустрінеться з очільником Пентагону
У президента України Володимира Зеленського на завтра запланована зустріч з американським колегою Джо Байденом, яку вже двічі переносили. Сам Зеленський напередодні вилетів до Вашингтона.
Спочатку зустріч була запланована на 30 серпня. Потім її перенесли на день пізніше, і вже після на 1 вересня.
У Вашингтоні Зеленський згідно з попереднім графіком, який озвучила посол України в США Оксана Маркарова, проведе два дні. Потім президент відправиться до Каліфорнії.
Основні складові зустрічі двох президентів уже розплановані і узгоджені Києвом і Вашингтоном, розповіла Маркарова. У США Зеленський зустрінеться з керівниками ключових для двосторонніх відносин міністерств, а також спільно з першою леді проведе дві презентації для представників медіа, громадськості та інофрмаціонно-аналітичних центрів.
Після цього речник президента Сергій Никифоров 30 серпня уточнив, що американці попросили перенести Зеленського і Байдена на 1 вересня через закінчення терміну ультиматуму збройного угруповання «Талібан» в Афганістані про евакуацію іноземців з аеропорту Кабула.
Він зазначив, що програма візиту Зеленського в США повністю змінилася.
«Щодо інших зустрічей Зеленського в США - деякі відбудуться за часом раніше спочатку запланованих, інші – пізніше. Програма повністю змінилася, але це не означає, що щось звідти випало», – сказав він.
Зеленський у Вашингтоні проведе зустрічі та підписання стратегічних документів в Міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку, а також NASA, уточнив речник Зеленського Сергій Никифоров. Також Зеленський візьме участь у вшануванні пам'яті жертв Голодомору, представить план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона.
Відомо, що 31 серпня Зеленський зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
До слова, журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом. Зазначимо, на сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано вісім зустрічей у Вашингтоні.
Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.
Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.
Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.
Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.
Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.