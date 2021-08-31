Візит Зеленського до США. У президента України є шанс на успіх

Має бути взаємовигідна співпраця двох країн, а не ситуація, коли Україна просто щось просить

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В Вашингтоне начинается визит президента Украины в США. Я искренне желаю ему привезти из США позитивные новости для Украины и реальные шаги по усилению партнерских отношений наших двух стран. Это возможно, если нашей стороной будут предложены конкретные шаги с планом действий, что, к сожалению, не свойственно украинской политике в последние два года.

Если смотреть на встречу исходя из мнения вашингтонских экспертов и лоббистов, то нам не стоит ждать прогресса в вопросе блокировки «Северного потока-2» из-за договоренностей между США и Германии, в вопросе увелечения финансовой помощи из-за Афганистана, который сейчас болезненно воспринимается многими в США, как пример крайне неудачного вложения денег, и в вопросе капитальных инвестиций в энергетический сектор из-за того, что отсутствует судебная реформа, туманны перспективы и наша страна не является сегодня предпочтительной для инвесторов из США.

Все это усложняет визит. Но его необходимо использовать с максимальной эффективностью. В том числе дав возможность администрации США сместить негатив с провального выхода из Афганистана на позитив в сотрудничестве с Украиной. И тут необходимо помнить, что это должно быть взаимовыгодное сотрудничество двух стран, а не ситуация, когда Украина просто что-то будет просить. Мы должны теперь предлагать. И предлагать то, что может заинтересовать США. Есть ли то, что мы можем предложить? Конечно.

И я надеюсь, что такое предложение уже сформировано Украиной с подключением отечественных профильных экспертов, а не с помощью случайных людей которые больше разбираются в размещении ларьков в Киеве, чем в международных отношениях, что любят в окружении Зеленского.

В любом случае, мы скоро увидим чем закончится этот визит – реальными достижениями и прорывом в отношениях или формальным подписанием каких-то документов и попыткой ОП пиариться на них. Шанс у Зеленского есть. Надеюсь, что его подготовили и он сможет использовать этот шанс на 100%. Потому что позитивный результат необходим Украине.

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Джерело: блог Борислава Берези

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