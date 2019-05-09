Зеленський: Ніхто не має права приватизувати Перемогу та казати, що вона могла відбутися й без українців



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Володимир Зеленський на могилі свого дідуся Семена Івановича Зеленського, який пройшов всю війну Фото: facebook.com / Володимир Зеленський

Володимир Зеленський 9 травня побував у Кривому Розі на могилі свого дідуся Семена Івановича, який пройшов усю війну

Війна (1939-1945 рр.) торкнулася кожної української сім'ї. Внесок українців у перемогу – величезний. Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців. Про це написав новообраний президент України Володимир Зеленський у Facebook.

9 травня він побував у Кривому Розі на могилі свого дідуся Семена Івановича Зеленського.

«Він пройшов усю війну і залишився назавжди в моїй пам'яті одним із тих героїв, які захистили Україну від нацистів. Шкода, що ми так рідко згадуємо ветеранів, своїх дідусів і бабусь. Ми мусимо бути вдячними їм кожного дня», - зазначив новообраний президент.

Він додав, що 9 травня – це наший День Подяки. Подяки за те, що нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла у минуле. Подяки тим, хто боровся з нацизмом – і переміг. Просто вдячні усім – за можливість народитися й жити.

«Війна торкнулася кожної української сім'ї. Внесок українців у перемогу – величезний. Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців. Пам'ятаємо тих, хто загинув. І шануємо тих, хто ще живий, їх залишилось дуже мало. З Днем перемоги над нацизмом! «Будем жить!», - підсумував Зеленський.