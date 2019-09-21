Зеленський обговорив з МВФ реформи та ситуацію навколо «Приватбанку»



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Зустріч президента України з делегацією МВФ

Під час зустрічі сторони обговорили програму підтримки Фондом порядку денного реформ в Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом.

Про це інформує пресслужба глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час зустрічі обговорили програму підтримки Фондом порядку денного реформ в Україні, який реалізується президентом України та українським урядом.

Зеленський повідомив, що менш ніж за місяць роботи новообрана Верховна Рада ухвалила ряд законів, що спрямовані на реформування фінансового сектору, детінізацію економіки та реальну боротьбу з корупцією.

«Я запевняю у повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку та всебічного розслідування зловживань у банківському секторі», – заявив Зеленський.

Крім того, сторони торкнулися питання подальших реформ енергетичного сектору та ситуації щодо «Приватбанку».

Президент зазначив, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.

Повідомляється, що у зустрічі також взяли участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо, нова програма співробітництва України з Міжнародним валютним фондом може розпочатися до кінця року.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Україна отримає від МВФ 5 млрд доларів за новою програмою.

Для обговорення нової програми місія МВФ прибула до Києва у вересні.

Нагадаємо, новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».