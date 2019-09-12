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    Місія МВФ розпочала роботу в Україні

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    Місія МВФ розпочала роботу в Україні

    За новою програмою МВФ запропонує 10 млрд доларів протягом 4-5 років

    Місія Міжнародного валютного фонду офіційно почала свою роботу в Україні.

    Зазначимо, що місія прибула до Києва 11 вересня. Під час перебування в Україні представники МВФ проводитимуть зустрічі з урядом, Національним банком України та іншими державними органами влади. Метою зустрічей має стати напрацювання умов нової програми співпраці МВФ з Україною.

    Наступна програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом буде розрахована на 4-5 років і передбачатиме кредит у 10 млрд доларів. 

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    Зазначимо, що напередодні Україна виплатила МВФ борги за програмою stand-by 2014 рокуЗазначається, що фінальні платежі становили 156 мільйонів у доларовому еквіваленті.

    Як відомо, замість незавершеної програми stand-by 2014 року Україна у 2015 році уклала з МВФ програму розширеного фінансування EFF, яку так само, до завершення, у грудні 2018 року було замінено на поточну програму stand-by.

    Нагадаємо, новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».

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