Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Зазначимо, що місія прибула до Києва 11 вересня. Під час перебування в Україні представники МВФ проводитимуть зустрічі з урядом, Національним банком України та іншими державними органами влади. Метою зустрічей має стати напрацювання умов нової програми співпраці МВФ з Україною.

Наступна програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом буде розрахована на 4-5 років і передбачатиме кредит у 10 млрд доларів.

Зазначимо, що напередодні Україна виплатила МВФ борги за програмою stand-by 2014 року. Зазначається, що фінальні платежі становили 156 мільйонів у доларовому еквіваленті.

Як відомо, замість незавершеної програми stand-by 2014 року Україна у 2015 році уклала з МВФ програму розширеного фінансування EFF, яку так само, до завершення, у грудні 2018 року було замінено на поточну програму stand-by.

Нагадаємо, новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».