Місія МВФ розпочала роботу в Україні
За новою програмою МВФ запропонує 10 млрд доларів протягом 4-5 років
Зазначимо, що місія прибула до Києва 11 вересня. Під час перебування в Україні представники МВФ проводитимуть зустрічі з урядом, Національним банком України та іншими державними органами влади. Метою зустрічей має стати напрацювання умов нової програми співпраці МВФ з Україною.
Наступна програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом буде розрахована на 4-5 років і передбачатиме кредит у 10 млрд доларів.
Зазначимо, що напередодні Україна виплатила МВФ борги за програмою stand-by 2014 року. Зазначається, що фінальні платежі становили 156 мільйонів у доларовому еквіваленті.
Як відомо, замість незавершеної програми stand-by 2014 року Україна у 2015 році уклала з МВФ програму розширеного фінансування EFF, яку так само, до завершення, у грудні 2018 року було замінено на поточну програму stand-by.
Нагадаємо, новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».