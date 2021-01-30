Зеленський обіцяє безкоштовну вакцинацію, але є винятки

Президент України допустив існування у країні ринку вакцин

Кожен громадянин України має отримати можливість зробити собі щеплення від коронавірусу безкоштовно. Як повідомляє Офіс президента, на цьому аспекті наголосив Володимир Зеленський, обговорюючи плани майбутньої імунізації з міністром охорони здоровʼя Максимом Степановим. Водночас глава держави підтримує розвиток ринку, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися проти Covid-19 у приватних закладах охорони здоровʼя.

«Вакцинація проти Covid-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, це той захист, яку має надати держава громадянину під час пандемії, від якої страждає весь світ. Не знаю, скільки буде коштувати вакцина в приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю. А вакцина проти Covid-19 – не те, на чому має заробляти держава», – сказав Зеленський.

За словами президента, імунізація буде добровільною. Однак і Президент, і Міністерство охорони здоров'я сподіваються, що українці уважно ставляться до здоров’я, розуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.

На нараді з президентом міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що незабаром відомство розповість громадянам, як отримати вакцину від коронавірусу. Він запевнив, що в уряду є кошти, щоб покрити всі потреби по вакцинації в перший місяць кампанії.

Учора Максим Степанов також заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V». За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала «справжню істерію» з вимогами зареєструвати російський препарат.