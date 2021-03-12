Зеленський особисто прийняв рішення відкласти операцію щодо «вагнерівців» – Безсмертний

Лише президент Зеленський міг ухвалити рішення про перенесення спецоперації із затримання бойовиків «Вагнера», які тоді перебували у Білорусі. А контакт з очільником Білорусі забезпечив глава його Офісу Андрій Єрмак через міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Про це в ефірі авторської програми Юрія Луценка «Прямим текстом» на «5 каналі» сказав експосол України в Білорусі (2010-2011), представник України в політичній підгрупі ТКГ (2018-2019) Роман Безсмертний.

«Ми повинні розуміти, що це за держава – Білорусь. Це держава, яка перебуває в руках однієї людини. Біля нього є тільки одна особа, яка має постійний прямий зв’язок із контрагентами в Києві. Міністр закордонних справ Білорусі нинішній, Володимир Макей», – пояснює Безсмертний.

«Його візаві могла бути тільки одна людина – це керівник Офісу (українського президента), тому що це відповідний рівень. А чи міг хтось з українського боку виходити безпосередньо на Лукашенка? Даруйте, але для того, щоб з ним говорити, треба розуміти, що це – особа статусного характеру. З ним могла говорити тільки перша особа», – переконаний Роман Безсмертний.

Він також зазначив, що без такої розмови між украінською та білоруською стороною не могла відбутися передача документів щодо вагнерівців.

«Бо треба розуміти – це 31 особа, з яких частина були «підсажені». Тобто їх треба було сегментувати. Це означало, що був ще «поштальйон», який передавав документи. У зв’язку з тим, що, як всі знають, затримали не всіх одразу – означає, що їх сегментувли по частинах. А затримували з відповідним зовнішнім «театром», пам’ятаєте, шеврони показували – ну, як це завжди робиться», – пояснює Роман Безсмертний.

Він наголосив, що рішення приймав безпосередньо президент, «бо це рішення ніхто інший не міг приймати, а от контакт забезпечував керівник Офісу», вважає політик.

На думку Безсмертного, в Офісі Зеленського не усвідомлювали на той момент всю відповідальність за цю спецоперацію.

«На хвилинку давайте задумаємось: у кабінеті президента перебувають люди, які за своє життя взагалі не усвідомлювали, що таке рішення і наслідки. Вони взагалі продовжують грати роль. За винятком керівника ГУР Міністерства оборони і заступника голови Служби безпеки. Всі інші в цій ситуаціі або випадкові люди, або люди, які будь-якої миті можуть повернути свій флюгер в буль-який сторону», – говорить він.