Зеленський особисто прийняв рішення відкласти операцію щодо «вагнерівців» – Безсмертний

Лише президент Зеленський міг ухвалити рішення про перенесення спецоперації із затримання бойовиків «Вагнера», які тоді перебували у Білорусі. А контакт з очільником Білорусі забезпечив глава його Офісу Андрій Єрмак через міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Про це в ефірі авторської програми Юрія Луценка «Прямим текстом» на
«5 каналі» сказав експосол України в Білорусі (2010-2011), представник України в політичній підгрупі ТКГ (2018-2019) Роман Безсмертний. «Для мене очевидно, що злив інформації відбувся з Києва, і я навіть по інформації, яка на той момент була, і по розумінню, що таке Білорусь, можу сказати, в які пункти це робилося, через кого канал цей працював, хто із присутніх на нараді народив цю ідею, хто забезпечив технологічно цей напрямок і хто рішення прийняв», – говорить Безсмертний.
«Ми повинні розуміти, що це за держава – Білорусь. Це держава, яка перебуває в руках однієї людини. Біля нього є тільки одна особа, яка має постійний прямий зв’язок із контрагентами в Києві. Міністр закордонних справ Білорусі нинішній, Володимир Макей», – пояснює Безсмертний.
«Його візаві могла бути тільки одна людина – це керівник Офісу (українського президента), тому що це відповідний рівень. А чи міг хтось з українського боку виходити безпосередньо на Лукашенка? Даруйте, але для того, щоб з ним говорити, треба розуміти, що це – особа статусного характеру. З ним могла говорити тільки перша особа», – переконаний Роман Безсмертний.
Він також зазначив, що без такої розмови між украінською та білоруською стороною не могла відбутися передача документів щодо вагнерівців.
«Бо треба розуміти – це 31 особа, з яких частина були «підсажені». Тобто їх треба було сегментувати. Це означало, що був ще «поштальйон», який передавав документи. У зв’язку з тим, що, як всі знають, затримали не всіх одразу – означає, що їх сегментувли по частинах. А затримували з відповідним зовнішнім «театром», пам’ятаєте, шеврони показували – ну, як це завжди робиться», – пояснює Роман Безсмертний.
Він наголосив, що рішення приймав безпосередньо президент, «бо це рішення ніхто інший не міг приймати, а от контакт забезпечував керівник Офісу», вважає політик.
На думку Безсмертного, в Офісі Зеленського не усвідомлювали на той момент всю відповідальність за цю спецоперацію.
«На хвилинку давайте задумаємось: у кабінеті президента перебувають люди, які за своє життя взагалі не усвідомлювали, що таке рішення і наслідки. Вони взагалі продовжують грати роль. За винятком керівника ГУР Міністерства оборони і заступника голови Служби безпеки. Всі інші в цій ситуаціі або випадкові люди, або люди, які будь-якої миті можуть повернути свій флюгер в буль-який сторону», – говорить він.
Безсмертний вважає, що всі відповіді щодо мотивів зриву операції має дати слідство.
«Я зараз кажу про першу людину, яка не усвідомлювала відповідальності за рішення, яке приймає. Всі інші виконували свої обов’язки так, як їм належало по службі», – резюмує Роман Безсмертний.