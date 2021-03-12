  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський особисто прийняв рішення відкласти операцію щодо «вагнерівців» – Безсмертний

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Зеленський через Андрія Єрмака контактував з очільником Білорусі Олександром Лукашенком щодо&nbsp;бойовиків ПВК &laquo;Вагнера&raquo; - Зеленський особисто прийняв рішення відкласти операцію щодо «вагнерівців» – Безсмертний
    Володимир Зеленський через Андрія Єрмака контактував з очільником Білорусі Олександром Лукашенком щодо бойовиків ПВК «Вагнера»
    Зображення: babel.ua

    На думку політика, в Офісі Зеленського не розуміли всіх наслідків провалу операції

    Лише президент Зеленський міг ухвалити рішення про перенесення спецоперації із затримання бойовиків «Вагнера», які тоді перебували у Білорусі. А контакт з очільником Білорусі забезпечив глава його Офісу Андрій Єрмак через міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Про це в ефірі авторської програми Юрія Луценка «Прямим текстом» на «5 каналі» сказав експосол України в Білорусі (2010-2011), представник України в політичній підгрупі ТКГ (2018-2019) Роман Безсмертний.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь Роман Безсмертний політика Володимир Зеленський президент державна зрада Андрій Єрмак Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies