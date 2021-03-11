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    Думки вголос

    В Офісі президента страшний ґвалт – бояться, що ж покаже Bellingcat про справу «вагнерівців»

    • Олег Тягнибок

      Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

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    В Офісі президента страшний ґвалт – бояться, що ж покаже Bellingcat про справу «вагнерівців»

    Ще хтось не розуміє, чому ця війна триває так довго?!

    В Офісі президента конкретно підгорає. Ґвалт стоїть страшний – бояться, що ж покажуть у розслідуванні Bellingcat, презентацію якого заплановано на понеділок.

    Засідання РНБО, яке традиційно відбувається в п‘ятницю, раптом перенесли на четвер. Готові навіть до того, щоб відправити Єрмака у відставку чи відсторонити від справ на час слідства. Хочуть цим (і заодно поданням Мін’юсту на зняття з реєстрації партії Шарія) пом’якшити удар від скандалу.

    Та чи допоможе? Ви ж пам‘ятаєте цю справу вагнерівців?

    Американські спецслужби організували дороговартісну спецоперацію. Виманили з території РФ найманців ПВК «Вагнера», які брали участь у бойових діях на Донбасі та збивали українські літаки, і попросили допомоги в української сторони, щоб їх затримати. А тоді хтось із найвищого керівництва України здав цю інформацію московським спецслужбам. І все зірвалося.

    Після цього Офіс президента намагався всіляко гальмувати розслідування цієї справи. Дійшло до того, що попросили керівництво МІ-6 (!!!) завадити виходу розслідування Bellingcat на цю тему...

    А тепер ще і профільний комітет, в якому більшість – «слуги», зарізав законопроект Оксана Савчук про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. І зрозуміло, чому. Державну зраду хочуть приховати.

    Ще хтось не розуміє, чому ця війна триває так довго?!

    Джерело: блог Олега Тягнибока

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: війна Володимир Зеленський ЧВК «Вагнер» колабораціонізм Андрій Єрмак Офіс президента
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