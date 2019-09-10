Зеленський «передав сигнал» незаконним АЗС на Рівненщині



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Новий очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль має звернути увагу на проблему з незаконними АЗС, сказав президент

Президент Володимир Зеленський 10 вересня знаходиться із візитом на Рівненщині

Президент Володимир Зеленський 10 вересня під час робочої поїздки до Рівненської області пригрозив причетним до діяльності незаконних автозаправних станцій притягненням до відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Я знаю, що у Рівненській області працює дуже багато «тіньових», скажімо так, незаконних АЗС. Хочу передати такий сигнал: будь ласка, припиніть це робити в найближчі дні, тому що ми не просто ретельно стежитимемо – ми будемо обмежувати вас у ваших днях свободи», – підкреслив Зеленський.

Президент закликав нового очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля (на фото - ред.) звернути увагу на цю проблему.

Нагадаємо, Зеленський призначив Віталія Коваля головою Рівненської обласної державної адміністрації.

До призначення Коваль керував компанією «ВВВ Монтаж», яка займається будівництвом доріг. Крім того, у нього є бізнес у сфері оптової торгівлі зерном, насінням та кормами - фірма «Санакая».

Коваль є членом Олімпійського комітету України та президентом Рівненської обласної Федерації греко-римської боротьби.