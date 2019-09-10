Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА
Головою Рівненської ОДА призначений Віталій Коваль
Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Коваля новим головою Рівненської обласної державної адміністрації. Відповідну заяву він зробив у ході робочого візиту до Рівненської області.
Зокрема, Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА і, як зазвичай, пригрозив відставкою, якщо центральна влада «буде щось чути».
«Дійшли до офіційної частини, я хочу привітати Віталія Коваля. Хочу, щоб громадськість звернула увагу і щоб ви спілкувалися з молоддю і вирішували їхні питання. Я кожному новому голові ОДА кажу - якщо ми будемо щось чути ... будемо реагувати. Це не посада - це можливість показати, хто ви є ... Як посада дається, так і забирається. Сьогодні ми даємо її вам», - зазначив Зеленський.
Зазначимо, до призначення Коваль керував компанією «ВВВ Монтаж», яка займається будівництвом доріг. Крім того, у нього є бізнес у сфері оптової торгівлі зерном, насінням та кормами - фірма «Санакая». Є членом Олімпійського комітету України та президентом Рівненської обласної Федерації греко-римської боротьби.
Нагадаємо, минулого тижня було призначено нового голову Запорізької ОДА, яким став бізнесмен Віталій Туринок. У декларації він вказав, що є власником компаній з торгівлі металобрухтом та виробництва бетону.
Відзначимо, минулого тижня Кабмін запропонував перепризначити Юлію Світличну головою Харківської ОДА. Вона вперше очолила адміністрацію в жовтні 2016 року, змінивши на цій посаді Ігоря Райнина, який перейшов на роботу в адміністрацію тодішнього президента Петра Порошенко.