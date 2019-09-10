Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До призначення Віталій Коваль керував компанією «ВВВ Монтаж», що займається будівництвом доріг.

Головою Рівненської ОДА призначений Віталій Коваль

Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Коваля новим головою Рівненської обласної державної адміністрації. Відповідну заяву він зробив у ході робочого візиту до Рівненської області.

Зокрема, Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА і, як зазвичай, пригрозив відставкою, якщо центральна влада «буде щось чути».

«Дійшли до офіційної частини, я хочу привітати Віталія Коваля. Хочу, щоб громадськість звернула увагу і щоб ви спілкувалися з молоддю і вирішували їхні питання. Я кожному новому голові ОДА кажу - якщо ми будемо щось чути ... будемо реагувати. Це не посада - це можливість показати, хто ви є ... Як посада дається, так і забирається. Сьогодні ми даємо її вам», - зазначив Зеленський.

Зазначимо, до призначення Коваль керував компанією «ВВВ Монтаж», яка займається будівництвом доріг. Крім того, у нього є бізнес у сфері оптової торгівлі зерном, насінням та кормами - фірма «Санакая». Є членом Олімпійського комітету України та президентом Рівненської обласної Федерації греко-римської боротьби.

Нагадаємо, минулого тижня було призначено нового голову Запорізької ОДА, яким став бізнесмен Віталій Туринок. У декларації він вказав, що є власником компаній з торгівлі металобрухтом та виробництва бетону.

Відзначимо, минулого тижня Кабмін запропонував перепризначити Юлію Світличну головою Харківської ОДА. Вона вперше очолила адміністрацію в жовтні 2016 року, змінивши на цій посаді Ігоря Райнина, який перейшов на роботу в адміністрацію тодішнього президента Петра Порошенко.