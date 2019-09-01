Зеленський підбив підсумки першого дня візиту до Польщі: це прорив у відносинах



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Зеленський висловив упевненість в змістовності наступних зарубіжних візитів

У відносинах між Україною і Польщею досягнутий прорив з питань історичного контексту, заявив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook.

«Не відлига у відносинах, а прорив — я так охарактеризував би підсумки першого дня мого візиту до Польщі», — написав Зеленський.

Він зазначив, що обговорив із Дудою врегулювання українсько-польських претензій історичного минулого країн. Сторони домовилися відновити під патронатом президентів робочу групу «щодо обнулення взаємних претензій».

«Зокрема, спільні експедиції займатимуться пошуком і перепохованням на батьківщині загиблих польських та українських вояків і мирного населення. Це було дуже болюче питання, але величезна взаємна повага, політична воля будувати дружні стратегічні відносини України та Польщі допоможуть нам завершити цю роботу й перегорнути болючі сторінки спільної історії. Ми будемо не лише взаємно дбати про пам’ятники та поховання українців у Польщі та поляків в Україні, але я також запропонував звести на кордоні Меморіал примирення», — написав президент України.

Зеленський зазначив, що в день початку Другої світової війни згадають більше 100 тис. українців під польськими прапорами, які захищали в 1939 році Польщу від нацистської навали.

«Етнічні українці були другою за чисельністю національною групою в польській армії», — підкреслив глава держави.

«Що стосується сучасності: ми домовилися вирішити проблему з вантажоперевезеннями через українсько-польський кордон. В енергетичній сфері ми обговорили співпрацю у форматі Вашингтон — Варшава — Київ», — додав він.

Зеленський висловив упевненість в змістовності наступних зарубіжних візитів.

«Візит триває. 1 вересня ще багато важливих справ і зустрічей. Сподіваюся, що більшість моїх зарубіжних візитів будуть такими ж змістовними. Продовжуємо працювати!», — підсумував глава держави.

Нагадаємо, Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».