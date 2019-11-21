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    Зеленський закликав єгипетського мільярдера інвестувати в Україну

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    Президент Володимир Зеленський та виконавчий голова компанії Orascom Investment Holding Нагіб Онсі Савіріс<br /><br /> - Зеленський закликав єгипетського мільярдера інвестувати в Україну
    Президент Володимир Зеленський та виконавчий голова компанії Orascom Investment Holding Нагіб Онсі Савіріс

    Фото: Офіс президента

    Зеленський запропонував бізнесмену розглянути можливість інвестування у банківський сектор України

    Президент Володимир Зеленський зустрівся з виконавчим головою компанії Orascom Investment Holding Нагібом Онсі Савірісом. Бізнесмен заявив, що цікавиться можливістю інвестувати в України.

    Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

    Єгипетський бізнесмен зазначив, що радий нагоді поспілкуватися з Главою Української держави та розповісти йому про свою діяльність. Він повідомив, що цікавиться можливістю інвестувати в Україну.

    Зеленський подякував Нагібу Савірісу за проявлену ініціативу та інтерес до інвестиційних можливостей України.

    «Я чув, що ви протягом кількох років цікавилися інвестиційними можливостями в Україні, але не наважувалися (почати роботу. – Ред). Зараз дуже вдалий час», – сказав Президент.

    Він розповів про оновлення українського парламенту та формування нового уряду, що, на переконання глави держави, дасть змогу реалізувати структурні реформи в короткі терміни для досягнення економічного буму в країні протягом найближчих 5 років.

    «Нашим пріоритетом є фокус на зростанні економіки, і ми розуміємо, що це можливо лише із залученням іноземних інвестицій. За 3-й квартал українська економіка зросла на 4,2%, міжнародні рейтингові агентства покращують суверенні рейтинги України, ми зростаємо у рейтингу Doing Business. Усе це дає нам оптимізм для подальшого зростання», – наголосив Зеленський.

    Важливим нині є також проведення структурних реформ, спрямованих на залучення інвестицій в економіку, підкреслив президент.

    «Я не раз заявляв інвесторам і нашим міжнародним партнерам, що особисто захищатиму іноземні інвестиції в Україні, а уряд і парламент працюють над створенням сприятливого бізнес-клімату в нашій країні», – заявив він.

    Серед основних змін Глава держави назвав земельну реформу, проведення приватизації, розвиток цифрових технологій, телекомунікацій, фінансового сектору, а також збільшення прозорості надрокористування.

    «Ми почали процес приватизації з себе – першими підприємствами, які передано на приватизацію, були саме підприємства, що підпорядковувалися Офісу Президента. Серед них є цікаві об’єкти для інвестицій у нерухомість, зокрема – готелі «Україна» та «Дніпро». Оскільки у вашому портфоліо є низка дуже успішних проектів у сфері туризму та готельного бізнесу, хочу запросити вас взяти участь у конкурсах на приватизацію. Також вам можуть бути цікавими туристичні об’єкти по всій Україні», – зауважив президент, звертаючись до Нагіба Савіріса.

    Зеленський також запропонував бізнесмену розглянути можливість інвестування у банківський сектор України.

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