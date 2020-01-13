Рада цього тижня розгляне законопроєкт Зеленського щодо децентралізації



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Парламент має направити цього тижня законопроєкт про децентралізацію до Конституційного Суду

Верховна Рада розгляне протягом цього тижня зміни до Конституції у частині децентралізації. Про це заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук сьогодні, 13 січня на Погоджувальній раді.

Також парламент має направити відповідний законопроєкт №2098 на розгляд до Конституційного Суду.

«Питання, що безпосередньо стосується плану на цей тиждень. Я особливо хотів би звернути увагу на деякі питання, які були ініційовані президентом України, були визначені ним як невідкладні - це внесені зміни до КУ щодо децентралізації. Законопроект №2098. Ми його ставимо на цей тиждень. Є пропозиція підтримати його і направити до Конституційного Суду», - заявив Стефанчук.

За його словами, окрім цього Рада цього тижня розгляне два законопроекти, які вже отримали висновки Конституційного Суду.

«Окрім цього, з тих законопроектів, які вже повернулись з Конституційного суду, є пропозиція розглянути два законопроекти вже в першому читанні. Це 1013 і 1028. Окрім цього, у нас буде великий блок, пов'язаний із забезпеченням військовослужбовців і питань, які пов'язані з державним бюджетом - запуском програми кредитувань для підприємців», - додав Стефанчук.

Нагадаємо, в кінці грудня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про засади адміністративно-територіального устрою України. Так, законопроектом визначається чітка процедура вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Зокрема, пропонується ввести такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна республіка Крим. Громада є первинною одиницею в системі адміністративно-територіального устрою України.

Як повідомлялося, 13 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)».